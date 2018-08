PANGSTART: Rosenborg-spiller Issam Jebali gratuleres av Nicklas Bendtner. På bildet oppe til høyre er han sammen med kona Niina Jebali og barna Yasmine (1,5 år) og Youssef (3) utenfor RBK-Brakka i Trondheim Foto: NTB Scanpix og Sindre Øgar

Kjæresten fikk RBK-Jebali til å ta «crazy» karrierevalg

FOTBALL 2018-08-30T04:30:12Z

TRONDHEIM (VG) Det startet med en ferieflørt. Nå har kjærlighetshistorien ført fotballentertaineren Issam Jebali (26) og familien til Trondheim.

Publisert: 30.08.18 06:30

– Hun er grunnen til at jeg er her, sier en smilende Jebali og ser bort på «ferieflørten» fra ungdomstiden, det som nå er kona Niina Jebali.

Tunisieren har tatt Fotball-Norge med mer enn frisk bris etter overgangen fra svenske Elfsborg til Rosenborg i sommer. Finesser, herlige scoringer og til og med en «Cantona-chip» er servert det trønderske publikum.

Sånt vinner man fotballhjerter av.

Video: Derfor nyter han denne detaljen:

Historien som har tatt ham til Norges største og mestvinnende fotballklubb inneholder noen ingredienser den også. En ferieflørt. En graviditet. En brutt kontrakt. Trening på egenhånd i minusgrader – og en kjæreste som tok fotballkarrieren hans i egen hender.

Sluttet med fotball

– En lang historie. Jeg møtte en svensk jente som var på ferie i Tunisia. Jeg spilte på øverste nivå, for en av de beste klubbene i Afrika. Jeg og jenta ble bedre kjent og alt ble bare større og større. Og nå? Her er jeg. Vi har to barn og har bodd i Skandinavia i fem år, sier den nylig landslagsuttatte tunisieren.

Love-storyen har blitt omtalt av nettstedet Fotbollskanalen i Sverige tidligere. Da VG besøkte Rosenborg-spilleren i Trondheim denne uka, hadde han akkurat fått kona Niina og barna Youssef (3) og Yasmine (1,5) til byen.

Issam Jebali forteller at gikk til klubben Etolie Sahel som 12-åring, og han mener han har vært «profesjonell fotballspiller» siden den dagen. Han ble satset på, og klubben tok seg av alt – også utdanning.

Da kona Niina ble gravid sommeren 2014, var det ikke noe enkelt valg han ble stilt overfor.

– Jeg hadde ett år igjen av kontrakten. Hun var gravid, så jeg måtte ta en beslutning om å flytte til henne og sønnen. Det er var en crazy avgjørelse, for jeg måtte slutte med fotball, forteller han.

Tunisieren sa takk for seg i klubben som hadde satset på ham. Han dro med blanke jobb-ark til den lille byen Värnamo i Sverige. Byen har et fotballag på nest øverste nivå, en klubb som var informert om innflytterens talent.

– Jeg hadde vært på klubbhuset med en minnepinne med noen fotballvideoer av Issam. Jeg ga dem til treneren, og han likte det han så, forteller Niina Jebali.

Kalles «gal»

Problemet var at ektemannen hadde en karantenetid på seks måneder etter at han brøt med klubben i hjemlandet.

Sjekk Jebalis drømmedebut her:

– Det var vanskelig. Som profesjonell fotballspiller forlot jeg alt for å være med kona og sønnen min. I de seks månedene lærte jeg SÅ mye. Jeg jobbet SÅ hardt, forteller han.

– Var du redd for at fotballkarrieren skulle ryke?

– Det var kanskje en dårlig beslutning da, men når jeg ser tilbake, så var det rett. Fotball er viktig, men det viktigste i livet er min sønn og min datter. Jeg trente hver dag da jeg sto uten kontrakt, og jeg var sikker på at jeg ville få en ny sjanse om jeg jobbet hardt.

– Hva har du gjort for å bli den spillertypen du er?

– Det er mange timer med trening. Jeg trente ofte helt alene, og de som kjenner meg kaller meg gjerne «gal». Jeg trener om morgenen og på ettermiddagen, gjerne alene. Da jeg kom til Sverige tok jeg ballen og gikk ut og trente i fem-seks minusgrader. Alene. Selv om jeg sto uten kontrakt.