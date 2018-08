NEGATIVT: En sur Jose Mourinho og store spillere som underpresterer. Slik oppsummerer Roar Stokke situasjonen i Manchester United. Her fra kampen mot Brighton i helgen. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Hangeland får støtte: – Mourinho er i ferd med å miste det

FOTBALL 2018-08-20T13:55:44Z

Viasat-kommentator Roar Stokke og TV 2-ekspert Brede Hangeland er klare på at det brenner voldsomt under bena til Manchester United-manager José Mourinho (55).

– Jeg mener Mourinhos aller største problem er de klubbene Manchester United konkurrerer med. Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern München, Manchester City og Liverpool – det er klubber som vet at de er i underholdningsbransjen, og de spiller fotball deretter, sier Stokke til VG.

Han peker på at Manchester United har slitt voldsomt etter at Alex Ferguson ga seg med ligagullet i 2013. David Moyes, Louis van Gaal og nå Mourinho har ikke klart å få entusiasme rundt klubben .

– På Etihad og Anfield smiler publikum, det er begeistring og entusiasme. Old Trafford er et sted der det siden 60-tallet ikke alltid har blitt kjempet om trofeer, men det har vært underholdning. Nå har det blitt brukt enorme summer på nye spillere, men det må være tungt for lederne å se at gode fotballspillere blir dårligere, sier Stokke og legger til:

– Nå er bildet av klubben en sur Mourinho, og store spillere som underpresterer.

Stokke er ikke den eneste som er kritisk til José Mourinho.

– Mourinho er i ferd med å miste det, skriver tidligere PL-stopper Brede Hangeland i en blogg for TV 2 , og kaller måten laget tapte på mot Brighton for «uakseptabel».

– Det er spilt to kamper denne sesongen, og det er tidlig, men jeg sliter med å se grunner til at Mourinho-prosjektet skal fungere. Mourinho har brukt 400 millioner pund på dette laget, som her på Amex Stadium var langt svakere enn Brighton. Og verst av alt; spillere som står eller jogger med 10 minutter igjen av kampen, skriver Hangeland og legger til:

– Manchester United har vitterlig verdensklassespillere. Tolv mann var i VM og syv av disse kom minst til semifinale. Når spillere virker å bli dårligere – ikke bedre – under managerens ledelse, må klubben stille seg noen spørsmål.

Tidligere Manchester United-midtstopper Henning Berg har ikke fått sett klubbens kamper denne sesongen ettersom han nylig tok over trenerjobben i Stabæk. Men han er ikke overrasket over at det er mye murring rundt Old Trafford.

– Jeg skal ikke spekulere så mye i situasjonen til Mourinho, men United er i trøbbel, ja. De hadde gode resultater i fjor, uten å dominere kamper slik som Manchester City gjorde. Spillestilmessig synes jeg de manglet mye når det kom til samhandling både offensivt og defensivt, sier Berg til VG.

– Manchester City er på et veldig høyt nivå, og Liverpool ser ut til å være stabilt gode. Det skal bli veldig tøft å komme seg foran de to lagene på tabellen, mener Berg, som har tre ligagull på merittlisten – to med Manchester United og ett med Blackburn.

Stokke tror hjemmekampen mot Tottenham om en uke blir meget avgjørende for Mourinhos fremtid.

– Hvis de taper den, og Tottenham spiller bedre fotball, da begynner det å nærme seg. Andre nøkkelkamper er bortekampene mot Chelsea 20. oktober, og Manchester City 11. november. Hvis trenden ikke snur, så ligger det an til at Mourinho-tiden er over før vi starter et nytt år, sier Stokke, som mener Zinedine Zidane bør være et åpenbart manager-alternativ i klubben.

Også i England begynner det å bygge seg opp mot Mourinho. Tidligere Liverpool-spiller Jamie Redknapp er blant dem som har kvesset pennen.

– Spillerne ser ikke lenger ut til å respondere på det Mourinho vil. Åtte av Uniteds spillere var med i kvartfinalene i VM. Mange av dem tenker: Hvorfor kan vi ikke spille Pep Guardiolas stil? Det virker nå som spillerne er i ferd med å bli lei av Mourinhos negative fotball og også hans utspill, skriver han for Daily Mail.

The Guardian skriver imidlertid at Mourinho har «full støtte» fra United-styret tross det pinlige tapet søndag ettermiddag. Forlengede ferier etter VM i Russland skal være formildende i de to første kampene, skriver avisen.