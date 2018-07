NY KLUBB: Den norske landslagsspissen Bjørn Maars Johnsen poserer i AZ Alkmaar-drakt etter signeringen. Foto: AZ Alkmaar

Maars Johnsen klar for toppklubb i Nederland – hevder han avslo monsterlønn

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 27.07.18 14:35 Oppdatert: 27.07.18 15:14

Bjørn Maars Johnsen (26) har signert for den nederlandske toppklubben AZ Alkmaar.

VG meldte fredag ettermiddag at den norske landslagsspissen signerte en fireårskontrakt med klubben som endte på tredjeplass i nederlandsk Eredivisie forrige sesong. Like etterpå bekreftet AZ Alkmaar overgangen.

– Jeg vurderte sterkt å dra til Tyskland, jeg hadde stor interesse fra Spania, engelsk Championship, en italiensk klubb, to i Saudi-Arabia, en i Kina. Jeg kunne dratt andre steder, men av alle jeg snakket med, var det ingen som hadde ambisjoner om å vinne noe. Jeg ville være i en klubb som vil vinne noe, og som har en familiefølelse. Og jeg ville spille fast og score mål for å fortsette å være på landslaget. Det var det viktigste for meg, forklarer Maars Johnsen til VG.

– Hva var det villeste tilbudet du fikk?

– Det var «crazy» tilbud. Jeg vil ikke si et tall, men jeg ville ikke trengt å jobbe mer i hele mitt liv. Vi snakker millioner i året, sier Maars Johnsen, som snakker om euro, altså et tosifret antall millioner kroner i årslønn.

Etter å ha scoret 19 seriemål i sin første sesong for ADO Den Haag, som var nest best i Nederland i 2017/18, tar Maars Johnsen steget opp til en større nederlandsk klubb.

ADO Den Haag og AZ Alkmaar kom tidligere denne uken, slik VG meldte på mandag , til enighet om en overgangssum på mellom 22 og 25 millioner kroner for nordmannen.

Maars Johnsen hentes inn som erstatter for en annen høyreist spiss, Wout Weghorst (197 cm), som tidligere i sommer ble solgt til tyske Wolfsburg.

Torsdag tapte AZ Alkmaar 2–0 borte mot kazakhstanske Kairay Almaty i den første av to kamper i Europa League-kvalifiseringens andre runde. Svensson og Midtsjø spilte hele kampen.

Bjørn Maars Johnsen kan imidlertid ikke få sin debut i den avgjørende returkampen førstkommende torsdag, ettersom han ikke rakk å bli registrert tidsnok.