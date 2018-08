Hard kritikk mot kjøpefesten i Eliteserien : – Panisk

Det har vært et underholdende overgangsvindu i Norge, men ikke alle er like begeistret over kvaliteten på signeringene i Eliteserien.

Blant dem er fotballekspert Joacim Jonsson, tidligere sportsdirektør i Fredrikstad FK, som satt i Eurosport-studio og fulgte «Deadline Day» onsdag kveld.

Han mener altfor mange norske klubber kun ser innenfor landets grenser og blant allment kjente spillere når de skal finne forsterkninger.

– Det sier litt om at speidingen i norske klubber ikke er utbredt nok. Det er altfor få klubber som har dedikerte folk som speidere, oversikten er for dårlig, og når oversikten er for dårlig, så peker man gjerne på det man kjenner. Det er mye resirkulering av spillere, sier Jonsson til VG.

– Brann har ikke vært tryllekunstnere

– Hvem synes du har vært «verst» i dette vinduet?

– Det er bare å se på stort sett alle lagene. Det er intern rotasjon. På overgangsvinduets siste dag er det panisk, og da er det naturlig at man går innenfor landets grenser. Det er dårlig planlegging, sier han.

Det mest omtalte laget på det norske overgangsvinduet har uten tvil vært Brann, som signerte syv nye spillere, deriblant fem med umiddelbar virkning. Av signeringene kom fem fra Eliteserien, én var tidligere landslagsspiller Ruben Yttergård Jenssen fra nederlandske Groningen, og én kom fra svensk fotball.

– Brann har ikke vært tryllekunstnere. De har kanskje kommet best ut av vinduet, men det er fordi de har en økonomi som veldig få i norsk fotball har. Du behøver ikke være ekspert for å hente de spillerne de har hentet. Det er bare å peke og betale. Det er spillere alle kjenner til, sier Jonsson.

– Det glade vanvidd

Han ønsker seg en speider-revolusjon i norsk fotball og etterlyser at klubbene «løfter hodet og ser lengre enn sin egen dam».

– Når folk sier at de ikke har råd, så får jeg nesten lyst til å begynne å gråte. Det er bomkjøp man ikke har råd til. Speidere er til for å hente spillere, men kanskje først og fremst til å si nei til bomkjøpene som ikke passer inn, sier Jonsson.

Under Eurosports «Deadline Day»-sending pekte han ut fem spillere som de største bomkjøpene i norsk fotball i 2018: Rafik Zekhnini til RBK, Nikola Tkalcic til Sarpsborg 08, João Meira til Vålerenga, Isaac Twum til Start og Mushaga Bakenga til Tromsø.

– Det er bare å se på listen over mislykkede signeringer i mars. Det var 15–20 virkelig dårlige signeringer som hadde vært unngått med bedre speiderfunksjon. Det løser ikke alle problemer, men man vil generelt få et mindre antall feilkjøp, sier Jonsson og konkluderer:

– Men panikkfeberen går og jeg er sikker på at mange av dem som ble hentet de siste dagene, kommer til å være bomkjøp som ville vært unngått med en speider. Det finnes i alle land, det er bare Norge som er for dårlig. Jeg kan ikke fatte og begripe at de ikke tar det innover seg. Det er en gåte, det glade vanvidd.

Brann-Soltvedt kjenner seg ikke igjen

Når Branns sportssjef Rune Soltvedt blir forelagt kritikken fra Jonsson, bruker han kort tid på å vise den tilbake.

– For vår del, føler jeg at vi har hatt mest utfordringer med at vi har hentet for mange utenfra de siste årene, så jeg kjenner meg ikke igjen i det for Brann sin del, sier han.

Han forklarer at Brann har søkt å bygge spilletroppen med en kombinasjon av norske og utenlandske signeringer etter han tok over som sportssjef i 2014, og forklarer at det i dette vinduet var på tide å hente noen innenfra riksgrensen. Og til Jonsson kommentar om at de «bare kan peke og betale», sier han følgende:

– Vi har fått økonomien vi har fordi vi har solgt spillere og hatt en sunn klubbdrift etter noen magre år, i tillegg til at vi fikk hjelp til å kjøpe Bamba. Vi fikk til en del gode signeringer for lave priser da, men nå kunne vi endelig klinke til litt, forklarer sportssjefen.

Han bedyrer at Brann ser like mye utenlands som i Norge når de kartlegger mulige spillerkjøp.