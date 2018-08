Ruud-perle reddet Odd-poeng i Bodø

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Odd 1–1) Bodø/Glimt ledet og skapte flest sjanser, men ble nok en gang straffet av Eliteseriens farligste frisparkfot.

Den er det Odds høyreback Espen Ruud som besitter: Veteranens knallharde frispark i krysset mot Bodø/Glimt , som utlignet Kristian Fardal Opseths åpningsmål, var hans åttende mål på direkte frispark på de fire siste sesongene. Det er klart best i Eliteserien, opplyser VGs faktaekspert Geir Juva.

– Selvfølgelig er jeg fornøyd med å score, jeg liker visst å score mot Bodø/Glimt på frispark, sier Ruud.

Og det har blitt et problem for Bodø/Glimt. For det var nettopp en Ruud-kanon som senket dem sist de møtte Odd, i 1–0-tapet i Skien i april.

Ny perle av Ruud

Glimt-trener Kjetil Knutsen kom i forkant av kampen med en bønn til supporterne om å stille på stadion og spre etterlengtet positivitet rundt klubben, men det var glisne tribuner som møtte ham ved kampstart mot Odd.

Positivitet ble det likevel da Bodø/Glimt tok ledelsen takket være et lekkert angrep: Amor Layouni slo et hardt innlegg langs bakken fra venstre, og Kristian Fardal Opseth dyttet inn sitt åttende Eliteserie-mål for sesongen – og det fjerde på de fire siste kampene.

Men gleden ble kortvarig, for igjen skulle Espen Ruuds høyrefot skape trøbbel for Glimt. I april senket han nordlendingene med et «vanvittig» treff på frispark, og i returen gjorde han det samme, med et knallhardt skudd som satt limt i krysset bak hjemmekeeper Ricardo Friedrich.

Foruten de to målene var omgangen preget av mange stopp i spillet og tidvis amper stemning: 19 frispark ble blåst, og kranglefantene Ulrik Saltnes og Jone Samuelsen fikk hvert sitt gule kort.

– Det var moro med litt temperatur og det skal være litt sånn, mener Ruud, en av de som var «offeret» hyppigst i kveldens kamp.

– Det heter jo fotball kamp . Det må ikke bli for puslete, for publikum forventer å se litt temperatur, mener Odd-trener Dag-Eilev Fagermo - og sender et lite stikk i retning dommer Kai Erik Steen, som han mener var altfor hissig på fløyta.

Eksperter på uavgjort

«En fotballkamp som minner oss på at uken har flest hverdager», observerte Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre midtveis i den andre omgangen, da det begynte å gå lengre og lengre tid mellom hver interessante hendelse i kampen.

Den første halvsjansen etter hvilen kom da Saltnes spilte fri Philip Zinckernagel, men dansken avsluttet langt over mål fra spiss vinkel. Initiativet ble etterfulgt av en positiv Glimt-periode med høyt press og tilløp til målsjanser, men det endte aldri i mål.

– Vi er skuffet over ett poeng i dag. Men det er litt «hawaii» i andre omgang og ingen av lagene tar skikkelig tak i kampen, sier vertenes toppscorer Kristian Fardal Opseth til MAX.

– Vi er ikke dyktige nok til å avgjøre kampen, så er det noen vi skal være sure på, er det oss selv, summerer Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Dermed ble det med det ene poenget for Glimt, som med åtte uavgjort er ligaens «ekspert» på området. Odd spilte sin fjerde strake kamp uten tap (1–3–0).

– Jeg føler at vi trenger mer enn ett poeng for tiden, vi sliter med å få seirene i boks. Vi er sultne etter tre poeng, konkluderer Ruud til MAX.