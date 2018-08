GLISSENT: Det var 7458 tilskuere da Norge slo Panama 1–0 i juni. F.v. Joshua King, Bjørn Maars Johnsen, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Iver Fossum, Tore Reginiussen, Markus Henriksen, Martin Linnes, Birger Meling, Sten Grytebust og Stefan Johansen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

NFF får billett-tyn: 500 kroner for Norge-Kypros

Publisert: 03.08.18 17:34 Oppdatert: 03.08.18 18:37

Fotballforbundet får sterke reaksjoner på sosiale medier etter at billettene til høstens Nations League er lagt ut.

Prisene på langsiden, for å se for eksempel Norge- Kypros, er 500 kroner for voksne og 250 kroner for barn. I svingen er prisene 300 og 100.

«Disse prisene er helt kokos», «... det her kan dere f ... ikke mene...» og «.. noe av det mest piss-arrogante jeg har sett på lenge. Har Messi blitt norsk?», er noen av reaksjonene på Twitter.

Nations League er en ny konstruksjon innen UEFA. Norge skal i høst møte Kypros, Bulgaria og Slovenia.

– Det kommer an på hva du sammenligner med – du har eksempelvis konserter som ligger på et betydelig høyere nivå. Noen vil synes det dyrt, mens andre vil synes det er akseptable priser. Det er vanskelig å finne et såkalt riktig prisnivå, men vi har selvfølgelig respekt for at noen synes dette er dyrt, sier Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF, til VG.

– Vi skal nå ut i tellende kamper med det nye konseptet Nations League, mens vi i kampene hittil i år har spilt privatlandskamper. Det er den store forskjellen og bakgrunnen for at prisene har økt. Men det er altså mulig å få voksenbilletter til 300 og barnebilletter til 100 kroner. To voksne og to barn blir da 800 kroner. Det er prisen på det mange konsertbilletter koster.

NFF satte for noen år siden prisene betydelig ned. Da koster en billett på langsiden 600 kroner.

Haavik poengterer også at NFF har lagt ut et Nations League-hefte der alle kampene kan kjøpes under ett. Da får du tre kamper til prisen av to.

– Nations League er komprimert til kamper nå i høst, tellende kamper mot motstandere vi bør ha gode muligheter til å slå. Det er selvfølgelig en del av vurderingene som er gjort, fortsetter Yngve Haavik.

Bjørnar Posse Sandboe i Norsk Supporterallianse (NSA) sier til Nettavisen at de har meddelt NFF at de ikke kan selge billetter til denne prisen.

– Det er lurt å gjøre det mulig for så mange som mulig å se landslaget. I det øyeblikket det er halvfullt, så har man ikke truffet. Det er noen motstandere som ikke er like spennende, sier Posse Sandboe til Nettavisen .

Haavik i NFF forteller at de kommer til å gjøre en ny vurdering neste år når kvaliken til EM er klar.

– Attraktivitet på motstander, erfaringen fra høstens kamper og ikke minst hvordan det har gått sportslig vil da være sentrale elementer i vurderingen.