Skadesmell for Manchester City og Kevin De Bruyne

FOTBALL 2018-08-15

Kevin De Bruyne (27) ble skadet på treningen til Manchester City onsdag, og blir trolig ute i en lengre periode.

Klubben bekrefter selv at midtbanespilleren var uheldig med sitt høyre kne på dagens trening. På sine hjemmesider skriver de at De Bruyne skal undersøkes videre.

– Han er en av de aller mest kreative spillerne i Europa. City mister sin aller viktigste angrepsspiller, sier Roar Stokke.

Lokalavisen Manchester Evening News melder at De Bruyne vil være utilgjengelig for spill ut oktober-måned.

Mister store kamp

Det betyr at en av lagets viktigste spillere mister de første kampene av Champions League-gruppespillet, samt bortekampene mot Liverpool 7. oktober og Tottenham 28. oktober.

– Men City er kledd for dette. De har dobbeltdekning på nær sagt alle plasser, og jeg tror de klarer seg uten De Bruyne. De vil ikke få det samme toppnivået, men de vil klare seg godt også uten han med en så stor bredde, fortsetter Viasat-kommentatoren.

Belgieren skal ha pådratt seg en lignende kneskade for to år siden. Likevel tror ikke Stokke at City nå går inn i en sjokkperiode hvor alt kommer til å rakne.

– De fleste lag i Europa ville fått et merkbart savn om en slik spiller ble skadet, men i City vil en enorm offensiv bredde minimalisere tapet. Mahrez kan fylle det hullet med en gang og spillestilen til City er bygd rundt mange med imponerende offensive gen, som Bernardo- og David Silva, Leroy Sane og Raheem Sterling.

Andre må steppe opp

Stokke tror at spillere som Bernardo Silva og Riyad Mahrez kommer til å få større roller for Guardiolas mannskap allerede nå.

– Nå får Mahrez en enda større rolle enn det Pep hadde trodd. Bernardo Silva ser ut til å bli bedre enn noen gang. De kommer til å klare det, men det er urovekkende om han blir ute enda lenger, fordi han er såpass kreativ og viktig for laget, sier Stokke og fortsetter:

– Det er mange managere som bygger lag rundt en enkeltspiller, men styrken til Pep er at han har et system der de kan erstatte en god spiller med en annen god spiller. De kommer til å fremstå på en samme måte.

Stokke trekker også frem en unggutt som fort kan få mer spilletid i tiden fremover, med De Bruyne på sidelinjen: Phil Foden.

– Dette er viktig for engelsk fotball, og det kan fort gi mer spilletid til et av de største engelske talentene på lenge, Phil Foden. Han kan bruke de tre månedene til et definitivt gjennombrudd for A-laget til City.