VIF-SJEF: Ronny Deila fra VIFs kamp mot Ranheim i år. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Vålerengas poengfangst på stedet hvil: – Prosjekt Deila går sakte. Altfor sakte

Publisert: 07.08.18 14:43

FOTBALL 2018-08-07T12:43:38Z

Ronny Deilas Vålerenga ligger på 9. plass i Eliteserien, men VIF-treneren mener laget kan kjempe om medalje neste år. Per dags dato er det ikke realistisk, ifølge fotballeksperter.

– Hvis vi ikke blir bedre i 2018, skal det skje mye rart og uforutsett, uttalte Ronny Deila mot slutten av forrige sesong .

Per dags dato ligger imidlertid Vålerenga på 9. plass i Eliteserien, én plass bak fjorårets plassering, men med et marginalt bedre poengsnitt (1,4 poeng per kamp kontra 1,3).

– Neste år kjemper vi om medalje, bedyret VIF-treneren likevel for få dager siden, rett før Enga med et nødskrik berget 2–2 mot dumpekandidat Sandefjord.

– Bunnen var nådd, sa Deila da om lagets førsteomgang mot hvalfangerne.

Se Sandefjords Mohamed Ofkir score mot gamleklubben VIF under:

Med to måneder fra Deilas toårsjubileum som VIF-trener, har VG tatt en kikk på trenerens poengsnitt i Eliteserien kontra hans forgjengere i klubben. Tallene viser en klubb som står ganske på stedet hvil.

– Det står i stampe. Det er overraskende. Jeg klarer ikke å se det tydelige Deila-stempelet på dette laget, noe man så klart da han var trener i Strømsgodset, sier Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim til VG.

Deilas poengsnitt (1,40) er marginalt bedre enn det Kjetil Rekdal (1,35) hadde på nesten fire år som hovedtrener for osloklubben, men bak det Martin Andresen (1,50) kan vise til i løpet av sine fem år som sjef i klubben.

Sistnevnte har også den klart beste plasseringen (2. plass i 2010), mens Rekdal og Deila har samme snittplassering (teller bare Deilas to siste sesonger, inkludert nåværende plassering i 2018).

– Hva sier poengsnittene om Deilas Enga kontra de to andres utgaver?

– Det viser at Enga over en lang periode har vært en middelhavsfarer i norsk toppfotball, sier Eurosport-ekspert Bengt Eriksen til VG.

– Prosjekt Deila går sakte. Altfor sakte, legger han til.

– Hva tenker du om Enga anno 2018 kontra 2017. Ser du fremskritt?

– Nei, jeg gjør ikke det. Deila kan si hva han vil, men for min del handler det om hva laget viser på banen. Glimtvis er de gode, men det holder ikke. Skal jeg se fremgang, må jeg se en stigning, flere kamper etter hverandre som er gode. Det har jeg ikke sett, og det er fordi det ikke har skjedd, svarer Eriksen, og peker på «store mangler i angrepsspillet».

Heller ikke Eurosport-Fredheim har sett fremskritt i det VIF-laget som Deila nå styrer.

– De har tilsynelatende hatt mer penger å bruke både i fjor og i år, og har hatt muligheten til å bygge et slagkraftig lag uten at det har skjedd. Sam Johnson så ut som et strålende kjøp, og han har gjort sine ting bra - men problemet er etter mitt syn at de ikke skaper nok sjanser. Det er uventet til å være et Deila-lag, sier han.

Hverken Fredheim eller Eriksen tror Vålerenga vil være gode nok til å kjempe om medalje i 2019, til tross for at Deila mener de vil være en kandidat.

– Nei, det er ikke noe realisme i det, sier Eriksen, men legger til:

– Det er lenge til neste år og mye kan skje. Plutselig får de progresjon i spillet, de henter inn nye spillere og så videre... Men jeg er ikke interessert i det som kan skje. Det jeg bryr meg om, er hva jeg har sett i de to siste sesongene. De har ikke blitt synlig bedre på to år, og jeg synes det går sakte med Prosjekt Deila.

Kenneth Fredheim er sikker på at nettopp dét er frustrerende for Deila selv.

– Veldig frustrerende. Det er det ingen tvil om. Vålerenga burde være en stabil topp fire-klubb, men jeg føler historien gjentar seg. De hadde en storsatsing under Martin (Andresen), deretter hadde Kjetil (Rekdal) tøffe kår de årene han var der, med lite penger. Nå har de brukt mye, og de har et nytt, flott stadion. Da er det antakelig enda mer frustrerende å ikke ha et slagkraftig lag.

Ronny Deila (2016-nå)

9. plass enn så lenge i 2018: 24 poeng på 17 kamper (1,41 poeng i snitt).

8. plass i 2017: 39 poeng på 30 kamper (1,30 poeng i snitt)

** 10. plass i 2016: 7 poeng på tre kamper (2,33 poeng i snitt).

Sum: 70 poeng på 50 kamper (19–13–18) - 1,40 poeng per kamp

Kjetil Rekdal (2013–2016)

** 10. plass i 2016: 31 poeng på 27 kamper (1,15 poeng i snitt).

7. plass i 2015: 49 poeng på 30 kamper (1,63 poeng i snitt).

6. plass i 2014: 42 poeng på 30 kamper (1,40 poeng i snitt).

11. plass i 2013: 36 poeng på 30 kamper (1,20 poeng i snitt)

Sum: 158 poeng på 117 kamper (43–29–44) - 1,35 poeng per kamp

Martin Andresen (2008–2012)

8. plass i 2012: 41 poeng på 30 kamper (1,37 poeng i snitt).

7. plass i 2011: 47 poeng på 30 kamper (1,57 poeng i snitt).

2. plass i 2010: 61 poeng på 30 kamper (2,03 poeng i snitt).

7. plass i 2009: 40 poeng på 30 kamper (1,33 poeng i snitt).

10. plass i 2008: 30 poeng på 26 kamper (1,15 poeng i snitt).

Sum: 219 poeng på 146 kamper (65–24–57) - 1,50 poeng per kamp

** Deila tok over ansvaret som hovedtrener med tre kamper igjen av sesongen.