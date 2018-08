MOT UNITED: Pedro Chirivella kjemper med Manchester Uniteds Fred om ballen i USA sist lørdag. Nå Foto: Carlos Osorio / TT NYHETSBYRÅN

Liverpool Echo: Pedro Chirivella vil ikke til Rosenborg

Publisert: 01.08.18 12:50 Oppdatert: 01.08.18 13:04

Rosenborg og Liverpool skal være enige om en overgang. Men Pedro Chirivella (21) sier nei. Spanjolen vil heller til en engelsk eller spansk klubb. Det skriver velinformerte Liverpool Echo.

Lokalavisen melder at de to klubbene er enige om et salg på 25,7 millioner kroner. Prisen kunne økes til 37,5 om Chirivella ble en suksess på Lerkendal. Det skal også vært inngått en tilbakekjøpsavtale for hvert av de tre årene RBK-avtalen skulle vare.

Det kunne blitt tidene dyreste overgang til en norsk klubb.

Men nå skal hele avtalen nærme seg søppelbøtten.

Journalist James Pearce har hovedansvaret for Liverpool i Echo. Han skriver at den talentfulle spanske midtbanespilleren skal ha takket nei til Rosenborg-overgangen etter å ha snakket med folk innad i klubben.

Chirivella er droppet fra Liverpools 29-mannstropp som er i Frankrike, muligens på grunn av spørsmålene om en overgang. Liverpool møter Napoli i Dublin lørdag og åpner Premier League mot West Ham hjemme 12. august.

Pedro Chirivella er neppe med der - selv om han 25 minutter mot Manchester United i USA sist lørdag. Liverpool benyttet 22 spillere.

Han skal være innforstått med at han må dra fra Anfield for å få spille førstelagsfotball. Men 21-åringen foretrekker et videre liv i en ny engelsk klubb eller en retur til Spania. Han har de to siste sesongene vært leid ut til Go Ahead Eagles og Willem II i Nederland.

Rosenborg har ikke ønsket å kommentere ryktene om overgangen fra Liverpool.

Celtic-manager Brendan Rodgers beskriver Chirivella over for VG – foran oppgjøret på Lerkendal onsdag.

– Han er en holdende midtbanespiller som har et nydelig syn på spillet. Han er taktisk sterk, slår gode pasninger og er en fantastisk gutt.

Rodgers ga spanjolen Liverpool-debuten i 2015.

Nå tyder lite på at Reni Coolen får gi Chirivella Rosenborg-debuten.