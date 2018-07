Supporternes Ingebrigtsen-hyllest omtales som surrealistisk i Skottland

Publisert: 24.07.18 09:49

FOTBALL 2018-07-24T07:49:54Z

Mandag kveld hyllet en skare Rosenborg-supportere sparkede Kåre Ingebrigtsen (52) og Erik Hoftun (49) utenfor Lerkendal. Seansen vekker oppsikt i Skottland.

«Smått surrealistiske scener» skriver den skotske avisen Daily Record om Rosenborg-supporternes hyllest av Rosenborgs sparkede trenerduo mandag.

De skotske reaksjonene ble ført omtalt av Adressa .

Skotsk media holder et ekstra øye med Rosenborg nå, før de onsdag møter Celtic i Champions League -kvalifiseringen. Før helgen hevet Rosenborg-styrets sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun både skotske og norske øyenbryn. Og det de fikk se mandag kveld, fikk flere til å gni seg i øynene.

– Paret, sittende på stoler på scenen, ble besunget av en cowboyhattkledd sanger med akustisk gitar, beskriver Daily Record.

De sikter da, selvsagt, til den urtrønderske artisten Terje Tysland.

Forundring også i Norge

Sparkingen har splittet Rosenborg-supporterne. Noen stiller seg bak styreleder Ivar Koteng, som mener Ingebrigtsen har fått ut det han kan i Rosenborg. Andre lot seg sjokkere og støtter Ingebrigtsen fullt ut. Derfor arrangerte en gruppe supportere mandag en støttemarkering utenfor Lerkendal for den tidligere hovedtreneren Ingebrigtsen og assistenten Hoftun.

Supportere talte, Tysland sang, Ingebrigtsens kone takket for støtten og Hoftun og Ingebrigtsen danset. Se hele seansen i bunnen av saken!

Det hele artet seg for mange en smule spesielt.

Onsdag klokken 20.45 skal Rosenborg spille første kamp i andre kvalifiseringsrunde til Champions League, borte mot de skotske mesterne Celtic. Én uke senere møtes lagene på Lerkendal.

Kampene sendes på Eurosport Player.

Etter planen skal nederlandske Rini Coolens , som i fjor høst ble hentet inn som akademisjef i klubben, lede Rosenborg mot Celtic.

Mener RBK har gjort jobben lett for Celtic

Allerede da Ingebrigtsen torsdag, uten forvarsel, måtte ta sin hatt og gå, vekket det oppsikt i Skottland.

Sportskommentator Neil Cameron i The Herald Scotland kalte sparkingen «så bisarr at den er verdig en plass i skotsk fotball», samtidig som han mente at Rosenborg nå har gjort sitt beste for å gjøre veien til Champions League enklere for Celtic.

Tidligere Rosenborg- og Celtic-spiller Harald Martin Brattbakk (47) var overfor samme avis skeptisk til Camerons siste slutning.

– Det er ingen enkel situasjon for noen, men det å gå ut på banen og spille fotball er kanskje det enkleste i verden, sier den tidligere storscoreren til The Herald .