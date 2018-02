LOVENDE: Sander Berge (t.v.) og Martin Ødegaard Foto: BILDBYRÅN NORWAY

Ny rapport: Berge og Ødegaard blant Europas mest lovende

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 19.02.18 12:34 Oppdatert: 19.02.18 12:56

FOTBALL 2018-02-19T11:34:18Z

To nordmenn har fått plass i en ny rapport om Europas mest lovende fotballspillere.

Sander Berge (20) og Martin Ødegaard (19) er, ifølge sveitsiske fotballforskere, blant kontinentets 30 mest lovende mannlige spillere under 20 år.

Det kommer frem i en ny rapport av statistikk- og analysebyrået CIES Football Observatory . De har satt sammen en topp 50-liste av spillere med «mest lovende karriereutsikter» basert på analyse av spillere under 20 år i 22 europeiske turneringer de siste to årene.

Listen, som toppes av AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma, Toulouse-keeper Alban Lafont og PSGs stjerneskudd Kylian Mbappé, består av tre kategorier:

Fem stjerner: Spillere som kan etablere seg i Europas aller beste lag.

Spillere som kan etablere seg i Europas aller beste lag. Fire stjerner: Spillere som har en konkret mulighet til å tilbringe mesteparten av karrieren sin i en av Europas største ligaer.

Spillere som har en konkret mulighet til å tilbringe mesteparten av karrieren sin i en av Europas største ligaer. Tre stjerner: Ligger godt an til å kunne spille i en av de største ligaene.

Berge (24. plass) og Ødegaard (28. plass) tilhører firestjernerskategorien.

– Det er gøy, det, men talent er ikke en sprint, det er et maraton. Det er veldig mange som har vært på en sånn liste opp gjennom årene. Det handler om å ta det siste steget, sier landslagets assistenttrener Per Joar Hansen.

Han er likevel imponert over at de to nordmennene får så mye tillit ute i Europa i så ung alder.

– De spiller fast på sine klubblag og gjør det bra. Det er kjempeviktig for den videre utviklingen. Det er veldig få landslag som har en spiller som Sander Berge, som er så dominant allerede fra han er 19 år. Det samme gjelder Martin, som begynner å ta noen viktige steg i Heerenveen, sier «Perry».

«Antall minutter spilt av hver spiller veies i forhold til det sportslige nivået i ligaen og resultatene til klubben deres», heter det i rapporten.

Berge spilte 90 minutter i samtlige kamper for Genk denne sesongen frem til han skadet seg hjemme mot Club Brugge den 25. oktober. Siden den gang har han vært ute av spill med en langvarig lårskade.

Ødegaard har nytt stor tillit i nederlandske Heerenveen. Til tross for beskjeden produktivitet (ett mål og én assist) har 19-åringen spilt alle kamper så lenge han har vært skadefri.

– Det er nesten litt utrolig at han ikke har fått flere målpoeng. Det handler litt om uflaks og litt om udyktige medspillere. Men han må knekke den koden og jobbe med sluttproduktet, sier Per Joar Hansen.