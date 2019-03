ELSKER OLE: Luke Shaw og de andre Manchester United-spillerne. Her med Mason Greenwood og Chris Smalling. Foto: John Walton / PA Wire

United-stjerne med kjærlighetserklæring til Solskjær: – Vi elsker Ole

PARIS (VG) Manchester Uniteds venstreback Luke Shaw (23) hyller Ole Gunnar Solskjær (46) etter snuoperasjonen mot PSG.

På spørsmål om nordmannen burde få jobben som permanent United-manager, svarer Shaw uten filter:

– Jeg tror ikke jeg trenger å si så veldig mye etter disse resultatene. Det virker sikkert at han får jobben. Vi elsker Ole og vi elsker jobben han har gjort så langt.

– Vi nyter alt som foregår for øyeblikket, og resultatene har vist det. Vi har vunnet ni bortekamper på rad nå, og det har ikke vært enkle kamper. Det viser hva slags jobb Ole og støtteapparatet hans har gjort. Måtte det fortsette lenge, sier Shaw i pressesonen på Parc des Princes.

United-spillerne tok fullstendig av da dommeren blåste av det ville dramaet i den franske hovedstaden. I garderoben sang de til ære for den midlertidige manageren: «Ole’s at the wheel, tell me how good does it feel …»

Ashley Young, Uniteds kaptein for kvelden, er ikke like frittalende når han får spørsmål om Solskjær burde bli permanent manager etter bragden mot PSG . Men han er likevel full av beundring.

– Det er ikke opp til spillerne å bestemme det. Hvis du ser på det fra utsiden, så vil du si «hvorfor ikke?». Han har vært fantastisk siden han kom inn. Et friskt pust. Måten han har gjort jobben sin, har vært utrolig. Det vi har oppnådd på så kort tid, er fantastisk. Men heldigvis for oss spillere er det ikke vi som må bestemme om Solskjær får jobben. Det er opp til eierne og direktørene, sier Young.

Manchester United skrev historie i Paris onsdag kveld ved å bli det første laget som noensinne går videre fra en utslagsrunde i europacupen etter å ha tapt det første oppgjøret 2–0 på hjemmebane. Det samme utgangspunktet har skjedd 106 ganger før, men en tilsvarende snuoperasjon har aldri funnet sted før.

– Ingen har klart det før. Men å gjøre det under disse omstendighetene er utrolig, sier Shaw.

– Jeg vet ikke helt, jeg er tom for ord. Jeg tror mange folk avskrev oss etter 2–0-tapet. Folk trodde ikke vi kunne. Men alle i den garderoben, hver spiller og alle i støtteapparatet, hadde troen på at vi kunne vinne, sier Young.