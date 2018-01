KUNNE FORTSATT: Christian Grindheim fikk muligheten til å fortsette ett år til i Vålerenga, men han valgte Haugesund. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Vålerenga gjorde helomvending – kalte inn til Grindheim-møte

Publisert: 10.01.18 07:02

Vålerenga prøvde å få Christian Grindheim (34) til å fortsette i klubben – etter at spilleren hadde fått beskjed om at han var ferdig.

Men de fikk blankt nei av klubbveteranen.

– De kom tilbake til meg og spurte om et møte. Jeg sa at «det skader ingen», men da følte jeg meg egentlig ferdig med klubben. Jeg hadde allerede tatt farvel og begynt å snakke med Haugesund, sier Grindheim til VG.

Vålerenga-legenden, som rundet 250 kamper for klubben, tok gråtende farvel med Valle-publikumet under nest siste Eliteserie-runde mot Odd den 19. november.

Fredagen i forveien hadde Grindheim, som hadde kontrakt ut året, fått beskjed av trener Ronny Deila om at det ikke ville komme noe nytt VIF-tilbud.

– Da Ronny fortalte det, sa jeg bare «OK». Jeg er ikke sur eller bitter. Det er bare sånn det er, sa Grindheim .

Det han ikke visste, var at han skulle få en mulighet til å fortsette i klubben. For dagen etter Grindheims hjemmefarvel ble det klart at Herman Stengel (22) vraket Vålerengas kontraktstilbud og signerte for Strømsgodset . Det skapte klagestorm fra fansen .

«Desperate»

Nyheten kom også brått på VIF-ledelsen, som dermed revurderte avgjørelsen om ikke å tilby Grindheim ny kontrakt. Etter sesongslutt kalte de inn til et møte med spilleren for å prøve å få ham til å fortsette. Grindheim, Deila og personlig utvikler Mette Rosseland var til stede på møtet, som varte i 45 minutter.

– Vi hadde en kommunikasjon litt i etterkant av sesongen på det. Vi luftet litt tanker om ting. Vi ville se på muligheten til å ha ham med videre i én sesong til, bekrefter Ronny Deila overfor VG.

– Fordi Stengel plutselig forsvant?

– Det hadde litt med Stengel å gjøre. Da Stengel gikk, prøvde vi en mulighet hos Grindheim. Men det ble ikke noe av fordi han fikk så lang kontrakt i Haugesund, sier Deila, som lenge jobbet for å sikre en ny Stengel-avtale:

– Gjør meg ingenting

I desember bekreftet Haugesund at Grindheim hadde signert en fireårsavtale med klubben: De to første årene som spiller, de to neste i en trenerrolle i klubbens utviklingsaveldig.

– Det er alltid kjekt å bli ønsket videre, men akkurat idet jeg fikk beskjed om at de ikke hadde bruk for meg en måned før slutt, hadde jeg tankene mine hjemme til Haugesund. Jeg synes det er greit å avslutte der ting startet, sier Grindheim.

– Hva synes du om måten Vålerenga håndterte det på?

– Det gjør meg ingenting. Jeg vet at jeg er i en alder der kroppen ikke har ti år igjen. Jeg har ikke noe vondt å si om dem. Jeg er ikke den som skriker høyest om sånne ting, sier han.

Deila nekter for at de var desperate etter å få Grindheim til å forlenge kontrakten med VIF.

– Det stemmer ikke. Da hadde vi gitt ham en fireårskontrakt. Christian er en legende, og da situasjonen var som den var, lurte vi på om han ville ta et år til. Men det var uaktuelt å gi lengre enn det. Det var ikke et «være eller ikke være», sier Vålerenga-treneren.