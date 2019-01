FAVORITTER: Mauricio Pochettino og Ole Gunnar Solskjær de to managerne som kobles sterkest til den permanente Manchester United-jobben. Foto: Getty Images

VG vurderer Pochettino vs. Solskjær: Hvem er best for United?

FOTBALL 2019-01-13T13:25:09Z

MANCHESTER/LONDON (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) har en lang vei å gå hvis han skal bygge et like sterkt kandidatur til Manchester United-jobben som Mauricio Pochettino (46).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Trond Johannessen

Publisert: 13.01.19 14:25

Nordmannen og argentineren er for øyeblikket oddsfavorittene til å bli klubbens neste permanente manager.

Søndag ettermiddag møtes de til Premier League -duell på Wembley mellom Tottenham og Manchester United .

I den anledning har VG vurdert de to managerne etter hvem som vil passe best som United-manager til sommeren. Vurderingen består av syv forskjellige kategorier der Pochettino og Solskjær får en karakter fra 1 til 6.

Alt om Mauricio Pochettino (46) Spillerkarriere: * Midtstopperen spilte for Newell’s Old Boys i Argentina, Espanyol, Paris Saint-Germain og Bordeaux. Var klart lengst i Barcelona-klubben Espanyol, der han totalt fikk 244 kamper (1994-01 og 04-06). ' Spilte 22 landskamper (to mål) for Argentina, og var med i to mesterskap: Copa America 1999 (8-delsfinale) og VM i 2002 (ut i gruppespillet). Trofeer som spiller : To seriemesterskap med Newell’s Old Boys, to cuptitler med Espanyol. Managerkarriere : Espanyol (2009-2012): Tok over Barcelona-klubben Espanyol i slutten av januar 2009, som den tredje treneren den sesongen. Hans eneste trenerfaring var da som assistent for damelaget. Espanyol lå tredje sist, begynte med 0–0 i cupen mot Pep Guardiolas Barcelona. Vant ni av de 19 siste kampene, slo blant annet senere mester Barcelona borte, tapte bare fem og endte på en solid 10. plass. Ble nummer 11, 8 og 14 i de neste sesongene. Kontrakten forlenget til 2014, men etter bare to seire og åtte tap på de 13 første kampene ble partene enige om å avslutte kontrakten i november 2012. Southampton (2013-14): I januar 2013 ble Pochettino overraskende hentet inn som erstatter for den populære Southampton-manageren Nigel Adkins. Laget lå på 15. plass, tre poeng over nedrykk, og laget greide sterke 2–2 borte mot Chelsea i Adkins siste kamp. Southampton endte på 14. plass, fem poeng over nedrykk. I Pochettinos første fulle sesong ble Southampton nummer åtte, den beste plasseringen på 11 år og med den høyeste poengsummen siden Premier League-starten i 92/93 (56). Etter 11 kamper hadde So’ton bare tapt én gang, og lå helt oppe på tredjeplass. Tottenham (2014-): Sommeren 2014 ble Pochettino hentet av Tottenham, som den tiende manageren over en 12-årsperiode. Han er der fortsatt, og har nå skrevet kontrakt til sommeren 2023. Under Pochettino har Tottenham disse ligaplasseringene: 5-3-2-3. I 2015/16 var klubben i nærheten av sitt første ligagull siden 1961, men avsluttet svakt og endte på tredjeplass, ti poeng bak vinneren Leicester. Klubben har også vært i ligacupfinalen i 2015 (tap for Chelsea), to semifinaler i FA-cupen og 8-delsfinalen i Champions League, der Tottenham er med for tredje sesongen på rad. Pochettino ser ut til å ha etablert Tottenham som et topplag, og han har gjort unge spillere til store stjerner, som Harry Kane, Dele Alli og Christian Eriksen. Trofeer som manager : Ingen.

Alt om Ole Gunnar Solskjær (45) Spillerkarriere: * Angriperen spilte for Clausenengen, Molde og Manchester United. Scoret 31 av Clausenengens 47 mål på nivå tre i 1994, debuterte i den norske toppserien som 22-åring i 1995. Scoret 32 mål på 44 Molde-kamper før han ble hentet av Manchester United etter halvannen sesong. Fikk 11 sesonger i United, scoret 127 mål på 364 kamper, flere av dem etter at han var innbytter. Det mest berømte da han ble matchvinner i Champions League-finalen i 1999. * Solskjær fikk 67 landskamper, scoret 23 mål og var med i VM i 1998 og EM i 2000. Trofeer som spiller : Seks ligagull, to FA-cuptitler, én seier i Champions League, en seier i Interkontinental-cupen. Managerkarriere: Manchester Uniteds reserver : Da han la opp i 2007 ble han «angrepstrener» og en av Alex Fergusons assistenter. Hadde ansvaret for reservelaget i 2009/10-sesongen, og det endte med suveren ligaseier i den nordlige reservedivisjonen i Premier League, samt seier over «sør-vinner» Aston Villa i finalen. Molde : I november 2010 takket Solskjær ja til en fireårskontrakt med Molde. Året etter vant Molde sitt første ligagull på nøyaktig 100 år, og sesongen etter ble det et nytt ligamesterskap. I 2013 vant Molde cupen. Cardiff: I januar 2014 overtok han Cardiff i Premier League. Laget lå rett over nedrykksstreken. Solskjærs ønske om å «ha ballen i laget» og være offensive i hodet passet dårlig i en klubb som møtte bedre motstandere nesten hver helg. Resultat: Sisteplass og nedrykk. Åpningen på neste sesong var også svak, og midt i september fikk han sparken. Molde: Etter et "hvileår" ble Solskjær hentet tilbake til Molde i oktober 2015, og selv om det ikke har blitt noen flere ligagull (5-2-2 i serien) var Molde meget gode i Europa League i 2015/16: Vant sin gruppe foran Fenerbahçe, Ajax og Celtic, og leverte to gode kamper mot senere mester Sevilla i den første utslagsrunden (1-3 sammenlagt). 3. desember i fjor ble kontrakten med Molde forlenget til 2021. Manchester United : Da José Mourinho fikk sparken midt i desember, ble Solskjær spurt om å være vikarmanager til sommeren. Svaret ble ja, og de fem første kampene har endt med fem seire. Trofeer som manager/trener : To serie- og et cupmesterskap med Molde.

Managererfaring på toppnivå 5–2

I løpet av ti år som La Liga- og Premier League-manager har Pochettino nesten alltid overprestert. Å ta Tottenham til tre strake topp tre-plasseringer, med mindre ressurser enn de andre i topp seks, er nesten som trofeer å regne. Men han har til gode å lede en klubb der trofeer er et krav . Solskjær er helt fersk på dette nivået, men lærte mye av Cardiff-fiaskoen.

Spillererfaring på toppnivå 4–5

Pochettino var en tøff og god midtstopper på ganske høyt nivå, med 22 landskamper og VM-deltagelse med Argentina samt en lang karriere i spanske Espanyol. Han har ikke omgitt seg med like mange stjerner som superinnbytteren Solskjær, som avgjorde en Champions League-finale og har garderobeerfaring med noen av verdens beste i over ti år.

Spillerutvikling og spillestil 6–3

Her er det få som når opp til Pochettino. Med begrenset budsjett har han utviklet Tottenham til å bli et offensivt underholdende lag – en stil som stemmer overens med hvordan United alltid har likt å fremstå. Solskjær har vært en forkjemper for frittflytende angrepsfotball i United, men har enn så lenge ikke utpreget seg som noen nyskapende taktiker med egne ideer.

United-kjennskap 1–6

Solskjærs store mulighet. Han er en stor favoritt blant fansen, har et nært forhold til Sir Alex Ferguson og nyter stor tillit i systemet. Men selv om klubben er hans «hjem», kan han ikke vite hvordan det er å styre en så gigantisk klubb når det virkelig blåser. Pochettino har ingen tilknytning til United annet enn at Ferguson har snakket varmt om ham i pressen.

Anseelse som manager 6–2

Pochettino er et etablert toppnavn som alltid kobles til de største jobbene som blir ledige, enten det er Real Madrid eller Manchester United. Med den store respekten han nyter vil han trolig få ro av pressen selv med en svak start. Solskjær er på sin side populær nå, men man har i realiteten ingen referanser på om han er i stand til å levere på dette nivået over tid.

Talsperson utad 6–4

Det er stadig viktigere for klubbene, sponsorene og fansen at manageren fremstår skikkelig. De er klubbene utad. Her vet alle at Pochettino er svært solid: Han kan være underholdende når det trengs, tøffere andre ganger, men alltid for å forsvare lagets interesser. Solskjær har så langt sagt alle de riktige tingene i United, men hvordan vil han reagere på motgang?

Seierserfaring 2–4

Pochettino vant to titler som spiller i Argentina, og to cuptitler med Espanyol, men ingen på sine ti år som manager. Har samtidig aldri ledet en klubb der ressursbruken tilsier at titler bør være et krav. Solskjær har som spiller en lang rekke serie- og cupmesterskap i tillegg til Champions League. Som manager har han vunnet to seriegull og ett cupmesterskap – riktignok med Molde i Norge.

Egenskaper som leder 6–3

Pochettino fremstår som en mann som klarer å være både bestemt og vennlig, og har skaffet seg autoriteten som trengs for å håndtere de største stjernene. Solskjær har fortsatt et «snill gutt»-rykte. Han har vist at han kan være tøff, men er han tøff nok når det drar seg til? Foreløpig fungerer friheten han gir spillerne, men han må passe seg så de ikke overtar makten.

Totalt: 36–29

Pochettino har et klart forsprang, og hvis kategoriene hadde vært vektet forskjellig avhengig av viktigheten til de enkelte, ville avstanden vært enda større.

Argentineren har langt større erfaring som manager på toppnivå, er en dyktigere fagmann og spillerutvikler, har langt større anseelse i fotballverdenen, fremstår som en enda mer solid talsperson utad og en sterkere leder. Solskjærs sterkeste kort er United-fortiden og til en viss grad erfaringen som toppspiller.

Styrkeforholdet kan selvsagt endre seg betraktelig: Hvis Solskjær leder United til topp fire-plass, Champions League-avansement og kanskje en FA-cuptittel, så kan det bli veldig vanskelig for ledelsen å overse ham.

PS! Det er verdt å være klar over at man ikke vet om Solskjær virkelig er aktuell for den permanente jobben, at det på ingen måte er sikkert at Pochettino vil til United, og at det finnes flere aktuelle kandidater. Blant dem er for eksempel Zinédine Zidane.