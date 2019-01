VIL VEKK: Niklas Sandberg er under kontrakt med Start, men ønsker seg til Haugesund. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Start-spiller fortviler etter avslått millionbud fra Haugesund

FOTBALL 2019-01-18T17:59:13Z

FK Haugesund ønsker å kjøpe Start-spilleren Niklas Sandberg (23) for over en million kroner, men sørlendingene nekter å selge. Det er spilleren lite fornøyd med.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 18.01.19 18:59

Ifølge VGs opplysninger har Haugesund lagt inn flere bud på Sandberg, det siste av dem med en totalramme på over en million kroner.

Også dette ble, etter det VG kjenner til, kontant avslått av Start, som ikke har intensjoner om å selge midtbanespilleren, ettersom de ønsker å stille et slagkraftig lag i OBOS-ligaen den kommende sesongen.

– Det er kjedelig at de avslår budene fra Haugesund, for dette er noe jeg ønsker selv, sier Sandberg til VG.

– Føler ikke at Start hører på ønskene mine

En av hovedårsakene til at han vil dra, er ifølge Sandberg selv at Start vurderer ham som venstre vingback, mens han selv ønsker å spille på midtbanen. Det er der Haugesund etter planen har tenkt til å bruke ham.

– Jeg er uenig i at jeg bør spille vingback. Der er jeg bare på 70–80 prosent av det jeg kan være. Jeg føler ikke at Start hører på ønskene mine. De avslår bare alle bud som kommer, sier Sandberg.

Han legger til at han synes Eliteserie-spill og Europa League-kvalifisering med Haugesund «frister veldig» sammenlignet med OBOS-ligaspill med Start den kommende sesongen, og ønsker fortgang i saken for å kunne komme raskt i gang med FKH.

– Jeg vil at det skal skje kjapt, for det er vanskelig å komme inn i et nytt lag og sette sitt preg hvis man ikke er med på hele sesongoppkjøringen, sier Sandberg, som i 2017 vekket oppsikt ved å score hat trick på fire minutter i OBOS-ligaen:

Karlsen: – Kommer til å være en del av Start

Sportsdirektør Tor-Kristian Karlsen fastslår at Sandberg ikke er til salgs.

– Han har kontrakt med Start og har fått beskjed om at han kommer til å være en del av Start i 2019. Kjetil (Rekdal) har flere ganger forklart ham hvilken rolle han ønsker å bruke ham i. Det er mitt svar, sier Karlsen til VG.

Han svarer «ja» på spørsmål om det har kommet bud fra Haugesund.

– Sandberg sier at han ikke ønsker å spille vingback, og at det er der Start ønsker å bruke ham?

– Diskusjoner om taktiske disposisjoner tar vi ikke i mediene, og i hvert fall ikke i januar. Sesongen starter om to og en halv måned. Kjetil får bruke tiden frem til da på å finne ut hvordan han ønsker å spille. Det må Niklas Sandberg og alle andre forholde seg proft til, sier Karlsen.

Daglig leder Eirik Opedal i FK Haugesund sier at de ikke ønsker å kommentere saken.