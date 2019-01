TERMINERT: Babacar Sarr fikk totalt 64 seriekamper for Molde FK. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Babacar Sarr ferdig i Molde

Midtbanespilleren Babacar Sarr har spilt sin siste kamp på Aker Stadion, etter to sesonger. Det melder klubben selv.

Molde FK informerer at klubben og den senegalesiske midtbanespilleren gjensidig har terminert avtalen som profesjonell fotballspiller. Det kommer frem i en pressemelding fredag ettermiddag.

De takker senegaleseren for innsatsen for klubben, «også gjennom en vanskelig tid for så vel spilleren som klubben», skriver de.

– Kan du utdype begrunnelsen for å terminere kontrakten?

– Vi ønsker ikke å gå mer i detalj på avgjørelsen. Vi viser til pressemeldingen, og har ingen kommentarer utover det. Spilleren kom tilbake til avtalt tid fra ferie, og er i Molde nå, sier direktør Øystein Neerland til VG.

– Når tok dere denne avgjørelsen?

– Vi har som sagt ingen kommentarer utover pressemeldingen. Jeg ber om respekt for det.

Han avviser å svare på flere spørsmål. I pressemeldingen skriver de videre at Sarr nå har muligheten til å spille for andre klubber. De avslutter meldingen med å ønske midtbanespilleren lykke til videre.

27-åringen ble hentet fra Sogndal i 2016, og var en viktig del av Ole Gunnar Solskjærs Molde-lag i to sesonger. I 2018-sesongen var han atpåtil visekaptein for sølvvinnerne, og han endte med 64 seriekamper og fem mål for de blå.

Han hadde ett år igjen av sin kontrakt med Molde.

VG får opplyst fra kilder at Sarr var i Molde torsdag, for å pakke sakene og ha en samtale med klubben, som altså har endt med at kontrakten ble terminert.

