MANCHESTER UNITED-STJERNE: Paul Pogba. Foto: OLI SCARFF / AFP

Uventet møte går viralt: – De spurte om Pogba kunne ta et bilde av dem

FOTBALL 2019-01-25T07:46:39Z

Hva ville du gjort om foreldrene dine endte opp på et bilde sammen med Paul Pogba − uten å ha peiling på hvem han var? Australske Nate Patrick tok til Twitter for å fortelle den absurde historien - og for å få ut sin frustrasjon.

Publisert: 25.01.19 08:46

Der har historien gått viralt, og siden den først ble kjent mandag, har den blitt gjenfortalt på blant annet BBC og AS .

– Jeg forventet absolutt ikke at historien skulle bli så stor, sier Nate Patrick til VG.

Han, en australsk e-sportutøver, forteller om en familie der ingen, bortsett fra ham selv, er interessert i sport.

– De har lært de første linjene i «It’s coming home», så jeg antar det er noe, skriver han om foreldrene sine, som i øyeblikket bor i England på grunn av farens jobb.

Så til det utrolige, og da snakker vi ikke om dette trikseshowet Pogba hadde med Griezmann i sommer:

Foreldrene til Nate Patrick tok toget lørdag kveld, og bak dem satt en gruppe som spilte kortspillet Uno høylytt. Det skal ha forstyrret foreldrene nok til at de snudde seg et par ganger for å vise sin misnøye. «Bråkmakerne» tok hintet, gikk bort til de to og ba om unnskyldning. Samtidig lurte den ene Uno-spilleren på om foreldrene til Nate ønsket et bilde.

– Pappa tenkte «ja, det er jo fint» og gir en av personene mobilen slik at denne fremmede kan ta et bilde av mamma og pappa på toget fra Manchester. Den fremmede ser rart på faren min og sier (med fransk aksent) «Nei, nei, nei. Jeg lurte på om du vil ha et bilde med meg, sir».

Det fikk foreldrene til å se på hverandre smått sjokkert og lure på «hvem i alle dager denne personen tror han er», ifølge Patrick.

– Men faren min er veldig høflig, så han går med på bildet, forteller Patrick.

Foreldrene til Nate Patrick lurer veldig på om sønnen kan vite hvem det er, så de bestemmer seg for å sende bildet til ham via Whatsapp. Det ser slik ut:

Ja, du ser riktig. Det er Nemanja Matic, Paul Pogba og faren til Nate Patrick, tilsynelatende uvitende om hvem han er ved siden av.

– Foreldrene mine er på tog med hele Manchester United -stallen og de har ikke den minste aning, for selvfølgelig har de ikke det. Faren min spurte Paul Pogba om han kunne ta et bilde av ham og moren min. De bråkete Uno-hooligansene er ikke høylytte studenter på vei til å se en film. Det er plantens mest kjente fotballag, dumme, dumme, fantastisk ignorante, herlige, dumme folk som jeg er direkte avkom av, skriver Patrick i versaler, både forbløffet og fortvilet over sin egen historie.

Han legger ved skjermdumper av samtalen for sikkerhets skyld:

Og siden har historien altså gått viralt.

– Jeg har fått noen sympatimeldinger, men det har også vært veldig flott å se så mange positive kommentarer om foreldrene mine. De mener alt godt, men de skulle bare ha byttet plass med meg i det øyeblikket der haha, sier Nate Patrick til VG.

