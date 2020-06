Straffedrama gir Barcelona gulltrøbbel: Messi scoret sitt 700. mål

(Barcelona-Atletico Madrid 2–2) Da Diego Costa bommet på kampens første straffe startet dramaet på Camp Nou. Straffedramaet gir Barcelona problemer i gullkampen.

For etter tirsdagens uavgjortresultat ligger Messis lag et poeng bak Real Madrid med en kamp mer spilt enn rivalen. Og torsdag kan Real Madrid rykke fra med en firepoengsledelse med seier over Getafe hjemme.

På toppen av dette var det kvelden da Lionel Messi lå an til å bli helten med sitt 700. førstelagsmål for Barcelona og Argentina på utrolige 862 kamper. Men det hjalp ikke at argentineren satte inn jubileumsmålet med en iskald «Panenka-straffe», det vil si en herlig og løs kjipp fra 11-meteren samtidig som keeper Jan Oblak hadde gått til rett side.

For Barcelona er nå hardt presset etter det som virkelig ble straffenes kveld i den spanske byen.

Tre ganger scoret lagene på straffe og dommeren pekte faktisk på straffemerket fire ganger i løpet av kvelden.

Først var det virkelig ikke Diego Costas kveld mot Barcelona. På Lionel Messis corner etter 12 minutter forsøkte stjernespissen å klarere ballen fra sin faste plass på første stolpe. I stedet gikk ballen mellom bena på Costa og endret retning. Dermed lå ballen i nettmaskene bak hans egen keeper Jan Oblak, som var utspilt av retningsforandringen.

Da så alt til å gå som vanlig på Camp Nou. Barcelona har vært utrolig stødige hjemme og har hatt 15 seire på hjemmebane denne sesongen, en uavgjort og ingen tap. Men mot treeren på tabellen fikk den gulljagende klubben imidlertid solid motstand.

JUBEL: Saul har satt inn utligningen på den andre straffen i kampen. ter Stegen fortviler. Foto: ALBERTO ESTEVEZ / EFE

For bare minutter etter ledermålet fikk bortelaget straffe da Carrasco var på vei forbi Arturo Vidal. Dommeren pekte på straffemerket for første av to ganger i løpet av få minutter.

Først misbrukte Diego Costa sjansen til å gjøre opp for det uheldige selvmålet da Marc-Andre ter Stegen reddet straffen. Men så dro videodommerne frem regelboken og mente at Barcelona-keeperen hadde rykket frem fra streken før straffen var tatt. Dommeren pekte på straffemerket igjen og dro opp det gule kortet for keeperens regelbrudd.

Også Gerard Pique fikk det gule kortet etter enorme protester. Og denne gang gjorde den nye straffeskytteren Saul Niguez ingen feil og satte inn utligningen.

Så var det Lionel Messis tur til å skinne fra straffemerket da Barcelona fikk kampens andre straffe noen minutter ut i 2. omgang. Under sterkt press i gullkampen førte han laget i ledelsen på det mest elegante viset. Og sjekk hvilken utrolig statistikk Messi har i løpet av sine 862 førstelagskamper:

Men dette var ikke kvelden der superstjernen skulle bli helten. For 13 minutter senere var det igjen Carrasco som skaffet bortelaget en ny straffe. Denne gangen var det Semedo som felte bortelagets spiller. Og igjen var det Saul Niguez som satte inn straffen, selv om ter Stegen var etter ballen.

Dermed har Real Madrid fått en meget god sjanse til å rykke fra i tittelkampen torsdag.

De spanske lagene er forøvrig inne i den sjette runden etter corona-avbrekket og er inne i en intens sesongavslutning.

Publisert: 30.06.20 kl. 23:57 Oppdatert: 01.07.20 kl. 00:09

