PÅ TRIBUNEN: Mesut Özil var reserve mot Brighton, men kom aldri innpå - tross fem bytter. Foto: Mark Pain / PA Images Contributor

På lønnstoppen, men spiller ikke: – Han er som dårlig lukt

Mesut Özil (31) har ikke spilt et eneste minutt Premier League-fotball siden corona-pausen. Samtidig ligger verdensmesteren i lønnstoppen hos Arsenal.

Nå nettopp

Ifølge football.london og en rekke andre engelske medier tjener Özil 350.000 pund i uken, det tilsvarer omtrent 190 millioner norske kroner i året.

Arsenal-manager Mikel Arteta forklarte etter kampen mot Manchester City at det var «taktiske grunner» til at Mesut Özil overhodet ikke var i troppen i den kampen. Mot Brighton var han ubenyttet reserve (tross fem bytter).

Etter to strake tap etter corona-pausen er Arsenal veldig langt unna Champions League-billett - på 10. plass.

Supporterne er også usikre på fremtiden. Et av usikkerhetsmomentene heter altså Mesut Özil.

– Det er lettere sagt enn gjort å selge Özil, skriver football.london - og viser til den høye lønnen.

Den tidligere toppspilleren Chris Sutton slaktet tyskeren på BBC 5 Live:

– Özil er som dårlig lukt i klubben. Han er virkelig det. Han er et mareritt for Arteta, som må stri med dette. En kar som spiser massivt av lønnsbudsjettet i klubben. Som ikke er interessert.

– Arteta unnskylder ham. Özil skylder Arsenal mye mer enn han gir.

– Han er ikke en del av Arsenals fremtid, sier tidligere Arsenal-spiller Martin Keown til talkSPORT.

Keown mener at de burde ha kvittet seg med Özil allerede under Unai Emery, men det skjedde ikke.

Siden desember 2019 er det Mikel Arteta som har vært manager i Arsenal. Og Keown mener at det er på høyt tid at tyskeren blir solgt. Ellers blir Arteta selv en del av fortiden, er ekspertens oppfatning.

– De må kutte tapene sine og la Özil gå, ellers ser de andre spillerne de dårlige vanene han kan ha, sier Martin Keown.

– Jeg antar at han ikke har trent godt nok og virkelig gitt alt, og manageren ønsker derfor ikke å investere mer i Özil.

Alan Shearer sa på BBCs «Match Of The Day» - gjengitt av Evening Standard - at Özil gir Arsenal-ledelsen grå hår - og at det er klubbens egen feil, fordi de har gitt ham så høy lønn.

– Derfor risikerer de også å miste Aubameyang. Jeg kan ikke se at han vil skrive ny kontrakt. «Gi meg samme lønn som Özil», vil Aubameyang si. Og det er helt uaktuelt å gi ham så mye penger.

– Det var en stor tabbe å gi Özil så høy lønn. Han kommer ikke en gang i troppen når de møter Manchester City.

Mesut Özil ble verdensmester for Tyskland i 2014. Han har vunnet La Liga for Real Madrid, blitt cupmester tre ganger for Arsenal og én gang hver for Werder Bremen og Real Madrid.

Jonas Bergh-Johnsen, Eurosport-reporter med Arsenal-hjerte, sier til VG:

– Jeg synes jeg hele situasjonen bare er lei, og at jeg håper han finner en ny arbeidsgiver før neste sesong, men jeg tviler på at Arsenal og agenten hans finner en klubb som vil betale lønnen hans.

Mesut Özil har også vært omdiskutert utenfor banen de siste årene, blant annet etter at Tyrkias omstridte president Recep Tayyip Erdoğan spilte en sentral rolle i bryllupet til fotballstjernen i juni 2019. Erdoğan hadde rollen som forlover da Özil giftet seg med Amine Gulse, tidligere miss Tyrkia, ved bredden av Bosporos-stredet.

Arsenal-spilleren er født i Tyskland, men har tyrkiske røtter. Han har sagt nei til landslagsspill på grunn av «rasisme og manglende respekt».

Publisert: 25.06.20 kl. 15:25

