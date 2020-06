STABILITET: Ole Gunnar Solskjær mener Manchester United må bli like stabile som Liverpool. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

Solskjær om Liverpool-gullet: – Det gjør vondt

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær gratulerer Liverpool med et velfortjent ligagull, men innrømmer at det svir.

– De fortjener ros. Det er en tøff liga å vinne, så all ære til Jürgen (Klopp) og spillerne, sier Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Torsdag kveld ble Liverpool kroner til seriemestere i England for første gang på 30 år, etter at Manchester City tapte 1–2 for Chelsea. Og med en avstand på 23 poeng ned til neste lag på tabellen, er det ingen tvil om at det er fortjent.

Det er heller ingen tvil om at Manchester United og Liverpool har hatt svært kontrastfylte sesonger.

Liverpool har dominert den engelske toppdivisjonen siden første serierunde, og da de torsdag kveld kronet til Premier League-mestere, ble det feiret på ellevilt vis:

– Det gjør vondt

Manchester United kjemper på sin side fremdeles en innbitt kamp for å havne blant topp fire, og dermed sikre Champions League-spill neste sesong.

– Jeg tror ikke vi skal snakke om hvor langt bak vi er Liverpool nå. Vi er i en situasjon hvor vi må forbedre oss. Vi må komme oss til Champions League, klatre på tabellen og begynne å kjempe om trofeer, sier han, som ikke legger skjul på at Liverpool er verdige vinnere:

– Uansett hvem som vinner, hvis du vinner Premier League så fortjener du det. Men det gjør vondt å se noen andre løfte trofeet. Det er følelsen alle med en tilknytning til Manchester United kjenner på nå. Vi vil tilbake på seierssporet. Det er kampen vi kjemper.

– Kontinuiteten og effektiviteten de har vist ... Det er det å få den som er vår utfordring. På vårt beste er vi veldig gode. Vi må klare å vise det igjen og igjen, sier Solskjær.

VIL LÆRE AV LIVERPOOL: Ole Gunnar Solskjær roser Jürgen Klopp for jobben han har gjort. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær regner - i likhet med de fleste andre - at Liverpool vil fortsette å være en stormakt i årene som kommer. Han tviler på at det - igjen - går 30 år til neste ligagull, men tror heller ikke de får en storhetstid som den han selv var med på under Sir Alex Ferguson.

– Tittelsankingen gjort under Sir Alex blir ikke lett å kopiere - for noen. Han var en mester når det gjaldt å holde seg på topp. Vår utfordring nå er å sørge for at det ikke går 26 år eller mer til vi vinner ligaen. Vi må enten ta innpå dem (Liverpool) eller bi bedre enn dem igjen.

Norsk duell på Carrow Road

Det er fremdeles håp for Manchester Uniteds troféjakt i 2019/20-sesongen.

Rødtrøyene er fremdeles med i Europa League (som skal spilles ferdig i august) og i FA-cupen. Lørdag kveld tar de røde djevlene turen til Carrow Road i jakten på en semifinalebillett i den tradisjonsrike turneringen.

Der møter de Alexander Tettey og Norwich City. Den kampen følger naturligvis VG i VG Live.

– Det er en fantastisk turnering med en utrolig finale, sier Solskjær, som selv var med på å vinne cupen to ganger som spiller.

CUPMESTER I 2004: Her er Ole Gunnar Solskjær i selvforskyldt champagne-regn etter hans andre triumf i FA-cupen. Da slo Manchester United Millwall 2–0 i finalen. Foto: MIKE FINN-KELCEY / X01631

– Å få det trofeet ville vært fantastisk, og det kan forhåpentligvis være noe som gir oss noe å bygge videre på.

I tillegg til Manchester United og Norwich, er også Sheffield United, Arsenal, Leicester, Chelsea, Newcastle og Manchester City fortsatt med.

