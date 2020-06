Kommentar

Katastrofe for Koteng

Av Leif Welhaven

I FARTA: Ivar Koteng og Rosenborg må nok en gang på trenerjakt. Foto: Ole Martin Wold, NTB SCANPIX

Styreleder Ivar Koteng la alt han har av pondus og prestisje i «prosjekt Horneland». Nå er spørsmålet hvordan hans posisjon påvirkes av fiaskoen.

Så sent som 14. april valgte Rosenborg å benytte seg av en opsjon i kontrakten med Eirik Horneland, og forlenget kontrakten med en trener som aldri har klart å få form og fasong på Norges mest ressurssterke klubb. Når det så er game over etter tre runder av sesongen, er det grunn til å stille både ett, to og tre spørsmål ved om problemene i klubben stikker dypere enn at Horneland ikke klarte å gjøre jobben sin godt nok.

Hva med ansvaret og vurderingsevnen til alfahannen på toppen?

Det er nok et og annet medlem i Rosenborg Ballklub som angrer litt i dag på det som skjedde i februar. Du vet, den gangen årsmøtet valgte å trosse valgkomiteens innstilling om å bytte styreleder, og godt hjulpet av Nils Arne Eggen endte med å gi Ivar Koteng fornyet tillit.

Nå er nemlig klubben i en temmelig kinkig situasjon. Det var til slutt selvsagt en nødvendig konsekvens at Rosenborg og Eirik Horneland skilte lag etter et usedvanlig lite vellykket samarbeid. Men hvordan lever man videre med at toppsjefen har hatt en så fremtredende rolle i et veivalg som fungerte stikk motsatt av intensjonen?

Etter fem av seks titler ble Kåre Ingebrigtsen sparket av Koteng på regelrett cowboy-manér, angivelig fordi klubben ikke hadde hatt den ønskede utviklingen. Men under mannen Ingebrigtsen ble erstattet med, har Rosenborg havnet i et nært uvirkelig uføre. Dette skiftet er altså et valg som Ivar Koteng frontet og forsvarte tungt,

Selv om det var moral å spore etter pause, viser vel egentlig førsteomgangen mot Bodø/Glimt med all tydelighet hvor stor forskjellen er på et lag med en plan og et som famler og fomler. Og en klubb med Rosenborgs ressurser skal selvsagt ikke bli utspilt på hjemmebane på den måten.

Det som har skjedd med det som skal være norsk fotballs flaggskip, er både trist og flaut. Eirik Horneland har åpenbare kvaliteter, men havnet bakpå fra start da han ville forme noe på en lite «rosenborgsk» måte, og virket å mangle en gjennomtenkt plan B da det ikke fungerte. For ham er dette selvsagt kjipt, men så brutal er toppfotballen.

For Rosenborg er det nå kritisk at de treffer med den neste treneransettelsen, og at de får på plass en løsning som gir et tilstrekkelig løft til at det er mulig å få kontinuitet på trenersiden. Åge Hareide er et navn mange snakker om, og han kan fort være aktuell når helsen tillater det, men nå er det viktig å bruke tid og tenke seg grundig om.

Eirik Horneland er ferdig i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Klubben tåler ikke nok en skivebom.

Samtidig kan man jo undres litt over hvem som bør ta hvilken plass i tenkeboksen, og om Ivar Koteng har noe som engang ligner en faglig autoritet til å skulle ha en mening om spørsmålet.

Når du sparker en trener med resultater på ufint vis - og trumfer gjennom et prosjekt som feiler så det synger - kan man jo undres over om styreledere bør ha så mye mer vern enn trenere i norsk toppfotball...

