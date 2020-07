Keeper Klaesson utvist – så begynte kontroversene i Mjøndalen-tap

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - Vålerenga 0–1) Hjemmelaget raste etter flere kontroversielle dommeravgjørelser i tapet for Vålerenga, som ble redusert til ti mann etter en uvøren arm fra lagets sisteskanse.

– Det han gjorde, var det dummeste han kunne gjøre, sa fotballekspert Bengt Eriksen i Eurosports studio.

Før det hadde Fredrik Oldrup Jensen sendt Vålerenga i føringen på Consto Arena. Midtbaneankeret snek seg fri foran Fredrik Brustad i førstesonen og stusset ballen i mål.

Mjøndalen hadde svært lite å komme med den første halvtimen, men ble invitert inn i kampen av Kristoffer Klaessons lite gjennomtenkte manøver.

Keeperen kom stormende ut av sekstenmeteren for å bryte en pasning, men nølte da han skulle avverge situasjonen.

Dessverre for Klaesson heter de markerte strekene i feltet hans 16-meterstreken av en grunn – og ikke 18-meterstreken. Dermed dro dommeren det rødfargede kortet opp av lommen.

– Vi har ikke tapt ennå med ti mann. Vi spiller jo stort sett med ti mann. Det er jo det som er det rareste jeg har opplevd som trener tror jeg. Vålerenga har over 20 gule kort så langt, og tre røde. Det er bunnlag over det. Vi har en stor utfordring som vi må ta tak i. Vi kan ikke fortsette å spille med ti mann, sier Dag-Eilev Fagermo.

Mens Usain Bolt har verdens raskeste 200-meter på 19,19, fikk Klaesson uoffisiell norgesrekord i tyngste 200-meter med den lange rusleveien over hele banen, forbi Mjøndalen-fansen, over bilveien og inn i garderoben bak stadion.

Det ble mer kontroverser også etter pause. Mjøndalen tok naturlig nok mer kontroll over kampen med én mann mer og skapte drøssevis med sjanser, men innbytter Kjetil Haug sto godt mellom VIF-stengene.

Raste

Til slutt raget imidlertid Fredrik Brustad høyest i en duell og stanget ballen i mål, men dommeren blåste frispark til vikarierende venstreback Herolind Shala.

– Billig, mente Strømsgodsets Herman Stengel i Eurosports studio.

Og Brustad var på ingen måte fornøyd etter kampen:

– Jeg synes dommeren fratar meg mitt første mål (denne sesongen), så jeg er forbanna. De falt og skrek hele tiden, sier Brustad til VG.

– Man skal være litt forsiktig med det man sier, men jeg synes det er for dumt, rett og slett. Jeg vet ikke hva jeg skal si, legger han til, mens han rister på hodet.

Et drøyt kvarter senere skjedde det samme igjen. Denne gangen headet Brustad ned til Brochmann, som nærmest kunne spasere ballen i mål, men dommeren hadde allerede blåst.

– Det ser helt komisk ut, mente Bengt Eriksen.

Og når man ikke trodde at Mjøndalen-spillerne kunne bli mer frustrerte, blåste dommer av akkurat idet Stian Semb Aasmundsen satte ballen i mål, fordi keeper Kjetil Haug lå nede etter å ha kollidert med egen spiller.

Da raste Mjøndalen-spillerne, som utrolig nok endte opp med å tape kampen.

– Dette var veldig frustrerende for oss, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VG.

– Vi ønsker ikke å være en klubb som sutrer og klager for mye, men i dag føler vi oss urettferdig behandlet. Jeg har aldri sett et norsk lag være så gode på å drøye tid og å være så utspekulert. De tok det med drøying av tid til et nytt nivå, sier han videre, og kaller dommerprestasjonen «veldig svak».

Dommeren forsvarer egne valg

VG har vært i kontakt med dommer Marius Hansen Grøtta, som sier at han ikke ønsker å kommentere noe mer utover det han har uttalt til Eurosport.

– Min vurdering er at så ser jeg en arm fra Brustad i ryggen på Shala som gjør at han detter ned. Da dømmer jeg frispark, sa han om den første annulleringen.

I den andre situasjon ble Brustad avblåst i duell med Borchgrevink, før Brochmann kunne satt ballen i mål.

– Her ser jeg at jeg står nærme. Jeg ser at Brustad går i spilleren før ballen kommer og hindrer han fra å få en fair sjanse til å gå opp i den duellen. Da dømmer jeg frispark.

Til slutt ble det blåst da Kjetil Haug ble liggende etter en duell med egen spiller.

– Det er en litt kinkig situasjon. Jeg må først innrømme at jeg skulle blåst mye tidligere. Det ligger to spillere fra samme lag nede, og min tanke er "hva er det fotballen forventer?" det er ingen i mål, og det går tid. Her skulle vi stoppet mye før. Det gjør at det skaper mer situasjoner enn det egentlig er.

Publisert: 12.07.20 kl. 19:57 Oppdatert: 12.07.20 kl. 23:18

