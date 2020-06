MASSEMØNSTRING: Her har Liverpool-fansen samlmet seg ved Pier Head for å feire seriegullet. Dette bildet ble tatt i går. Foto: PAUL KALLEE GROVER/Reuters

Liverpool om fansens feiring: - Totalt uakseptabelt

Liverpool går nå ut og kritiserer egne supportere etter at seriegullet ble sikret.

Etter at tusener av fans samlet seg i byen for å feire det første seriemesterskapet på 30 år, rykker klubben ut med en klar beskjed til fanskaren.

– Den siste uken har Liverpool fotballklubb, Merseyside-politiet, kommunen og Spirit of Shankly samarbeidet for å minne innbyggerne på at regionen er hardt rammet av corona-pandemien. Vi har bedt folk om å feire mesterskapet på en trygg måte. Tusenvis av mennesker dukket opp på Pier Head fredag, og mange valgte å se bort i fra anbefalingene om å holde avstand. Vår by befinner seg fortsatt i en helsekrise og denne oppførselen er totalt uakseptabelt, skriver Liverpool i en pressemelding som også er underskrevet av politiet og kommunen.

Vil vente

Feiringen ble beskrevet som «ute av kontroll» av lokalavisen Liverpool Echo. Borgermester Joe Anderson antydet at han vurderte å innføre portforbud i byen.

– Faren for et nytt corona-utbrudd er til stede, og vi må jobbe sammen og sørge for at alt vi har gjort under nedstengningen av regionen ikke var forgjeves, skrives det i pressemeldingen.

Siden det ikke er tillatt med massemønstringer vil klubben vente med å feire gullet.

– Når det er trygt vil vi arrangere en seiersparade hvor alle kan bli med å feire. Men inntil det kan skje er helsen og sikkerheten til alle i byen vår prioritet.

Politiet har en håpløs oppgave med å få folk til å spre seg. Et 20-talls personer skal være arrestert etter at feiringen utartet.

