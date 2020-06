VIL HA LØSNING: Torgeir Børven, her i intervju med VG, mener sesongen hans er «halvveis ødelagt» hvis ikke Rosenborg kjøper ham før slutten av juni. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Børven reagerer på mulig prislapp: – Useriøst

SKIEN (VG) Torgeir Børven (28) ble ingen billigere mann for Rosenborg etter onsdagens maktdemonstrasjon mot Vålerenga.

Hvis noen trodde forrige sesong, med 21 mål og toppscorertittel for Børven, var et blaff, så kan de tro om igjen. 28-åringens tre fulltreffere mot gamlesjefen Dag-Eilev Fagermo betyr at han allerede er oppe i fem seriemål på tre kamper – igjen best i Eliteserien.

I Trondheim sitter styreleder Ivar Koteng og sportssjef Mikael Dorsin og pønsker ut sitt neste trekk. RBK står uten mål etter to seriekamper, de vil kjøpe ut Børven fra den siste drøye måneden av kontrakten for å unngå å måtte vente til september med å bruke ham, men foreløpig har Odd avslått alle bud.

Det siste skal, slik Telemarksavisen har meldt, ha vært på to millioner kroner. Ifølge VGs opplysninger er kravet fra skiensklubben nærmere dobbelt så høyt; rundt fire millioner kroner.

Det får Børven selv til å sperre opp øynene i vantro.

– Fire millioner for seks uker er vel useriøst, tenker jeg. Det blir vel ikke det, tenker jeg, sier Børven til VG.

les også Sent sommervindu kan gi Børven-trøbbel for Rosenborg

– Hvis de krever fire millioner, synes jeg de krever voldsomt mye, tillegger han.

– Hva mener du om budet på to millioner da?

– På grensen. Men det er ikke opp til meg å bestemme pris, sier Børven, som etter 4–1-seieren spøkte med at hans tre scoringer kommer til å øke prislappen ytterligere.

– Jeg skylder Jan Frode (Nornes), klubben og lagkameratene å gi alt, og det kommer jeg til å gjøre uansett om det øker prisen min eller ikke, sier han mer alvorlig etter dette målshowet:

Daglig leder Einar Håndlykken i Odd ønsker ikke å uttale seg om en eventuell prislapp på fire millioner kroner for Børven, men han skal ikke beskyldes for å snakke spissens pris ned:

– Han er en jækla god spiss som bare scorer og scorer. Jeg synes han beviser at han er en verdifull spiller som er veldig viktig for oss, og som vi ønsker å ha her så lenge som mulig.

– Er fire millioner useriøst å kreve, som han sier?

– Jeg vil ikke si noe om tall, men det er lett å tenke at det bare er snakk om noen kamper, men vi rekker vel 11 eller 12 serierunder før kontrakten hans går ut 31. juli. Det er en tredel av sesongen, så får Rosenborg vurdere hvor mye det er verdt, sier Håndlykken.

les også Fagermo stakk rett hjem etter ydmykelsen: – Hardt for ham

Trener Jan Frode Nornes, som ikke er like involvert i forhandlingene med Rosenborg, tror klubbene finner en løsning før natt til onsdag neste uke når overgangsvinduet stenger.

– Det kommer nok til å løse seg. Det tipper jeg nok. Jeg vet ikke om dette var Torgeirs siste kamp, vi får se. Vi har en tøff kamp allerede på lørdag borte mot Start, så vi får se om Torgeir blir med der eller om det løser seg, sier Nornes, som er i ferd med å få inn Mushaga Bakenga som spissforsterkning i troppen.

