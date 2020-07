DERBY: Atalantas Mario Pasalic feirer scoring foran Brescia-fansen da lagene møttes i Brescia i november. Foto: FILIPPO VENEZIA / ANSA

Mot gripende «corona-derby»: Rivaler i felles sorg

Atalanta og Brescia er normalt sett bitre rivaler i Lombardia-regionen. Men tirsdagens lokalderby blir annerledes - i skyggen av corona-tragedien.

Nå nettopp

16.736 mennesker er døde i regionen, som er blant de hardest rammede i hele verden.

Derfor ligger det an til et gripende lokalderby.

På en bro som forener provinsene Brescia og Bergamo (der Atalanta hører til) ble det hengt opp et banner med en Atalanta-supporter som klemte en Brescia-supporter.

– Lombardia ble virkelig episenteret for koronakrisen i Europa i mars. Bildet fra broen viser at sinnsstemningen er en annen nå, enn da lagene ellers har møttes, sier Even Braastad, kommentator på Strive og halvparten av podkasten «Støvelball».

Av alle de rundt 35.000 dødsfallene i Italia, utgjør dødsfallene i provinsene Brescia og Bergamo omtrent en fjerdedel, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Selv om ikke supporterne er på stadion, er de med oss, og vi ønsker selvfølgelig å vinne dette derbyet, sier Atalantas ukrainske midtbanespiller Ruslan Malinovskyj, gjengitt av AP.

– Rivaliseringen mellom byene Bergamo og Brescia strekker seg tilbake flere hundre år, lenge før de klassiske oppgjørene på fotballbanen mellom Atalanta og Brescia. Det er snakk om en 900 år gammel historie som ligger som bakteppe når lagene møtes, forteller Even Braastad.

DØDSANNONSER: Lombardia ble hardt rammet av corona-viruset. Her ser vi dødsannonser på en oppslagstavle i Gandellino. Foto: Harald Henden

Kampen tirsdag er viktig for begge: Atalanta jager 2. plassen bak Juventus, mens Brescia prøver å unngå nedrykk.

Atalanta har hatt en ekstremt god sesong og spilte 2–2 mot Juventus lørdag. Det er bare ett poeng opp til Lazio på sølvplass. Juventus måtte ha to straffemål av Cristiano Ronaldo for å klare 2–2 - og dermed hindre at Atalanta tok sin 12. strake seier i alle turneringer.

– Atalanta har vært ekstremt imponerende denne sesongen. De hadde ni strake seire før Juventus-kampen, en kamp de absolutt kunne vunnet, mener Even Braastad.

HETT: Det har til tider gått hett for seg når Brescia og Atalanta har møttes. Bildet er fra derbyet i 2004. Foto: FELICE CALABRO' / AP

– Og de er mer enn bare en energisk underdog. Samtidig som de bøtter inn mål og er det mest underholdende laget i Serie A, er de også mer «voksne» enn tidligere. De har etablert seg i toppen nå. Med tanke på de økonomiske rammene de jobber med, er det et lite eventyr at de får til det de gjør, mener Strive-kommentatoren.

VG-tips: Atalanta-Brescia

* Dette er et møte mellom topp -og bunnsjikt. Hele 46 poeng skiller det mellom lagene i hjemmelagets favør. Atalanta har vært fenomenale over lang tid, men seiersrekken fikk seg en stopp med lørdagens 2-2 borte mot mektige Juventus. Begge baklengsmålene var straffespark - og begge diskutable skal vi dømme etter Atalanta-spillernes reaksjoner overfor dommeren.

* Heldigvis for vertene er de fremdeles med i tetsjiktet, og en seier her vil løfte laget opp til 2.plass.

* Det ser veldig tungt ut for Brescia - de har ni poeng opp til sikker mark. Ok, med seks kamper igjen av sesongen har de fortsatt en teoretisk mulighet til å klare seg. Men tre av fire siste matcher tapt, og de har sluppet inn 12 mål på disse fire kampene.

* Hjemmelaget har holdt buret rent i tre av fire siste oppgjør, så vi våger oss på et 0–2-handikappspill. Oddsen er 1,87, spillefristen er kl. 21.40 og Strive viser matchen.

Publisert: 14.07.20 kl. 14:06

