Uniteds Harry Maguire kommer «hjem»: – Husk at han er i fiendens leir

Da Sheffield United og Manchester United møttes på Bramall Lane sist, var Harry Maguire (nå 26) ballgutt. Verdens dyreste forsvarsspiller er ekte Sheffield-gutt og sier at han har mye å takke Sheffield United for.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er det første resultatet jeg ser etter når jeg kommer fra banen. Jeg vil at de skal vinne hver eneste kamp de spiller, bortsett fra mot oss. Det er en fantastisk klubb, og det er fantastisk å se dem tilbake i Premier League, der de hører hjemme, sier Maguire i et intervju med BBC.

– Jeg er overbevist om at Harry får en stor velkomst, men jeg vil ikke at dette skal bli noe Harry Maguire-show. Husk at han er i fiendens leir i halvannen time søndag, sier Sheffield United-manager Chris Wilder ifølge Sheffield Star.

Maguire ble i sommer tidenes dyreste forsvarsspiller da han forlot Leicester etter to sesonger. Prisen var rundt 865 millioner kroner. Og han har innfridd. Men Sheffield United er fortsatt en klubb i hans hjerte. Fortsatt går han på kampene deres, om det skulle passe, skriver Sheffield Star.

Til BBC beskriver Harry Maguire hvor viktig Sheffield United har vært for hans karrière.

– Det betyr så mye. Klubben ga meg muligheten til å gjennomføre min drøm om å bli profesjonell fotballspiller. Jeg skylder dem mye. Jeg drar tilbake og støtter dem så ofte jeg kan.

Maguire tror mange av hans venner kommer til å støtte Sheffield United, men at hans aller nærmeste vil heie på Manchester United, etter som han spiller der. Med seier vil Manchester-klubben passere sin motstander søndag.

Sheffield United spilte 1–1 borte mot Tottenham i sin siste kamp før EM-perioden.

– Jeg håper å ta opp tråden fra den kampen, sier manager Wilder ifølge Sheffield Star.

Harry Maguire roser i et intervju med Sky Sports manager Ole Gunnar Solskjær.

– Han har vært der og gjort det. Scoret viktige mål og vunnet store trofeer. Vi må prøve å følge i hans fotspor.

– Det er bra å spille under ham. Han er spennende for oss spillere å jobbe under en som Ole.

Maguire er en av fem spillere som har vært på banen i samtlige United-kamper så langt. Han har desidert flest klareringer av United-spillerne så langt - 47 i tallet, ifølge Premier Leagues offisielle statistikk.

VG-tips: Borteseier.

* Sheffield United har så langt overgått våre forventninger før sesongen. Yorkshire-laget har vist at man med en helhjertet laginnsats kan komme langt selv i Premier League. Men Dean Henderson (k) og trolig John Egan (f) er tunge savn i en ikke altfor bred tropp.

* Manchester United ser mer og mer ut som et bedre lag med sine fem seirer på seks seneste kamper i alle turneringer. Og med det tette kampprogrammet i ukene fremover vil mye handle om å holde fast ved en slik stabilitet.

* Bortelaget må rett og slett gi jernet i den gamle stålbyen Sheffield, og våre to forslag er borteseier til 2,08 i odds eller eventuelt Under 2,5 mål til 1,68 i odds.

Spillestopp er kl. 17.25 og TV Sport Premium viser kampen.

Publisert: 24.11.19 kl. 09:10

