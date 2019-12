VANT: Ole Gunnar Solskjær ledet Manchester United til seier mot José Mourinhos Tottenham. Foto: ANDREW YATES / X03469

Solskjær tok frekk hevn mot journalist: – Har sikkert sine egne kilder

MANCHESTER (VG) Før kampen mot Tottenham hevdet tabloidavisen The Sun at Ole Gunnar Solskjær (46) hadde sagt til spillerne sine at han risikerte å få sparken. Etter å ha vunnet 2–1 hadde nordmannen en kommentar på lur til journalisten som skrev saken.

Scenen skapte latter og noen «oooh»-rop i presserommet på Old Trafford. Den fant sted etter at Solskjær hadde oppsummert 2–1-seieren over Tottenham på sin pressekonferanse.

Én av journalistene som dekker Manchester United, var ikke til stede da Solskjær satt på podiet: Neil Custis fra tabloidavisen The Sun.

Han var på plass da José Mourinho stilte til sin pressekonferanse noen minutter i forveien, men forlot rommet før Solskjær kom inn. Det fikk Manchester Uniteds pressesjef Karen Shotbolt, som alltid sitter ved siden av Solskjær når han henvender seg til mediene, til å reagere.

– Hadde ikke Neil lyst til å være med på pressekonferansen i dag, spurte Shotbolt spøkefullt og litt syrlig til de andre journalistene på vei ut av rommet.

Solskjær kunne ikke dy seg:

– Han har sikkert sine egne kilder uansett, lød stikket fra den norske manageren, som deretter forlot rommet mens journalistene både lo og gispet over den småfrekke bemerkningen.

STIKK FRA SOLSKJÆR: The Sun-journalist Neil Custis ble offer for et stikk fra Ole Gunnar Solskjær etter sin artikkel om nordmannen i forkant av Tottenham-kampen. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Solskjær siktet til torsdagens oppslag i The Sun, skrevet av Custis, der det ble hevdet at nordmannen hadde fortalt spillerne sine at han risikerte å få sparken dersom de tapte kampene mot Tottenham og Manchester City denne uken.

VG har vært i kontakt med Custis og informert ham om Solskjærs bemerkning.

– Jeg ønsker virkelig at Ole skal lykkes, men jeg kommer til å fortsette å lage saker basert på kilder jeg stoler på, sier The Sun-journalisten.

Allerede fredag tok United-manageren et oppgjør med påstandene hans.

– Noen ganger må du le når du leser saker om hva jeg skal ha sagt. Jeg vet i det minste at kildene det snakkes om, ikke er ekte kilder. Det er oppdiktet. Det er åpenbart løgn, sa han om dette oppslaget:

FIKK SOLSKJÆR TIL Å REAGERE: Denne saken i tirsdagens utgave av The Sun falt ikke i smak hos Ole Gunnar Solskjær. Foto: Faksimile, The Sun

Inn mot Tottenham-kampen har Custis vært tydelig kritisk til Solskjær i sine artikler – og tilsvarende positiv til José Mourinho, som var tilbake på sin gamle hjemmebane.

«Når Mourinho kommer marsjerende nedover sidelinjen, kan Old Trafford godt komme til å lure på hvorfor i all verden de lot den mannen gå», skrev journalisten om den portugisiske Tottenham-manageren før kampen.

I stedet var det Ole Gunnar Solskjær som ble hyllet med «Ole, Ole, Ole»-sang ved kampslutt, etter å ha vunnet den mye omtalte managerduellen mot sin forgjenger.

