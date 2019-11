Moreno slår tilbake mot Luis Enrique: – Beskyldt for å være noe jeg ikke er

Eks-Spania-sjef Robert Moreno (42) sier han ble sjokkert da Luis Enrique (49) ikke ønsket å ha ham med videre i sitt støtteapparat på landslaget. Han slår tilbake på den nylig returnerte landslagssjefens påstander om at han har vært illojal.

– Jeg er blitt beskyld for å være noe jeg ikke er. I dette puslespillet mangler mine brikker, sa Robert Moreno da han møtte mediene på en pressekonferanse torsdag kveld.

42-åringen ble avsatt som spansk landslagssjef 19. november etter at Luis Enrique ønsket å returnere som Spania-sjef etter syv måneders pause. Moreno ledet Spania som sjef i ni kamper (syv seirer og to uavgjort) i EM-kvalifiseringen hvor Spania vant sin gruppe.

Onsdag ettermiddag uttalte den nylig returnerte landslagssjefen at han mente Moreno var «illojal» og at han derfor ikke ønsket å ha ham med videre i sitt trenerteam på landslaget.

– For å være ærlig, så vet jeg ikke hva jeg har gjort galt for at Luis Enrique ikke lenger regner med meg. Jeg tror heller aldri at jeg kommer til å få vite det, sa han.

Ble landslagssjef: – Spurte Luis om tillatelse

Moreno sier han opplevde uttalelsene som et personlig angrep og torsdag kveld redegjorde 42-åringen for sin side av historien i en over 10 minutter lang monolog på pressekonferansen – uten å ta i mot spørsmål fra mediene i etterkant.

42-åringen gikk gjennom hvordan han har trivdes med å jobbe sammen med Luis Enrique de siste ni årene i Roma, Celta Vigo, Barcelona og på landslaget. Han mener han har vært lojal mot sin sjef hele veien.

UTTALELSE: Moreno holdt en monolog på over ti minutter der han redegjorde for hendelsene de siste ukene. Foto: JOSEP LAGO / AFP

I mars, like etter Spanias 2–1-seier over Norge i EM-kvalifiseringen, trakk Luis Enrique seg tilbake og tok en pause fra landslagsjobben grunnet «personlige årsaker».

– Da Luis Enrique fortalte at han skulle ta en pause, sa fotballpresidenten til meg at jeg skulle ta over hans rolle. Før jeg godtok tilbudet, spurte jeg Luis om tillatelse, sier Moreno.

– Vi visste ikke hvor lenge han ville være borte. Jeg tok et steg frem. Hadde ikke jeg takket ja, ville det blitt ansatt en annen trener.

Møttes 12. september: – Gikk inn en sjokktilstand

I august ble det offentliggjort at hans datter Xania hadde gått bort bare ni år gammel etter en tids kamp mot kreftsykdom.

Både Luis Enrique og Moreno bekrefter at de hadde et møte 12. september i år. Hvordan møtet forløp seg, er de uenige om.

Luis Enrique mener Moreno skal ha sagt at han ønsket å lede Spania i EM før han gikk tilbake til å være 49-åringens assistent.

– Jeg sa det samme til ham som jeg hadde sagt på pressekonferansen. At jeg ville ta et steg tilbake dersom han ønsket å returnere til jobben. Det sa jeg til ham personlig. Svaret hans overrasket meg: «Det høres veldig bra ut, men jeg regner ikke med deg – bare med resten av støtteapparatet». Jeg gikk inn i en sjokktilstand, sier Moreno om beskjeden.

UBESEIRET: Robert Moreno ledet Spania til uavgjort i bortemøtet med Norge på Ullevaal i oktober. I sin tid som landslagssjef ledet han spanjolene til syv seirer og to uavgjort på ni kamper. Foto: Stian Lysberg Solum

Han sier han forlot møtet kort tid etter dette og var sønderknust i over en uke etter beskjeden.

– Jeg spurte meg selv hva jeg hadde gjort galt for at Luis Enrique ikke lenger ønsket å jobbe med meg, sier 42-åringen.

Kort tid senere hevder han å ha sendt en beskjed til det spanske fotballforbundet der han ga beskjed om at han ikke ønsket å være en hindring for Luis Enriques retur og at han ville legge tilrette for sin avgang som landslagssjef.

– Jeg ville bevise at jeg har vært lojal og at jeg ikke er det han har stemplet meg som. Jeg er ikke det. Jeg er den første som gleder meg over at han returnerer til treneryrket, jeg er den første som ønsker hele teamet lykke til med å vinne EM, sier han.

