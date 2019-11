FØLGES TETT: Martin Ødegaard (t.v.) behandles tøft av motstanderne han møter i La Liga. Her følges han av Real Betis-spiller Loren Moron. Foto: JAVIER ETXEZARRETA / EFE

Behandlingen av Ødegaard slaktes: – Skammelig

MADRID (VG) Real Sociedad-kjennere tar til orde for at Martin Ødegaard (20) bør få mer beskyttelse av dommere i La Liga, og håper nordmannens skadeavbrekk kan bli en vekker.

Drammenseren har, i takt med de strålende prestasjonene på utlån i baskerklubben denne høsten, fått en stadig større blink på ryggen og blitt offer for knallharde taklinger fra forsvarsspillere i La Liga.

– Jeg mener at Martin har vært den beste spilleren i La Liga den første tredelen av sesongen, og siden han ikke spiller i en av de store klubbene, så har dommerne lite respekt for ham. De har tillatt altfor mange taklinger på ham uten å slå ned på det, og til slutt endte det med at han skadet seg. Det er skammelig, sier Mikel Recalde, som følger Real Sociedad i det daglige for avisen Noticias de Gipuzkoa.

les også Zidane til VG: – Ødegaard gjør det veldig bra

Den første virkelig stygge taklingen Ødegaard ble utsatt for, kom fra Real Bétis-spiller Javi Garcia (oppfostret i Real Madrid), som fikk gult kort. Ødegaard ble liggende på gresset og fikk behandling, men slapp med skrekken. For denne gang.

Her kan du se situasjonen:

Bare en uke senere fikk Ødegaard igjen erfare de mindre gledelige bivirkningene ved å være et stjerneskudd i La Liga. Denne gangen gikk det enda styggere for seg da Celta Vigo-innbytter Jorge Saenz smalt Ødegaard i bakken med en takling. Igjen ble det bare gult kort.

Slik så det ut:

Etter Celta Vigo-kampen spilte Ødegaard en hel kamp hjemme mot Levante, men problemene i høyre ankel ble etter hvert så store at nordmannen ble nødt til å ta et avbrekk. Det kostet ham seriekamper mot Granada og Leganés samt landskampene mot Færøyene og Malta. Oppladningen til lørdagens bortekamp mot Real Madrid har vært preget av stor usikkerhet.

– Hvis det hadde vært Lionel Messi som skadet seg, ville de gitt 10 kampers utestengelse for disse taklingene, men de respekterer ikke en Real Sociedad-spiller like mye. Den første var stygg, men den andre var grusom og på grensen til kriminell, sier Recalde.

– Dommerne må gjøre mer for å hjelpe ham. De beskytter for eksempel Messi i slike situasjoner, sier Miguel González, journalist i El Diario Vasco.

les også Ødegaard verdesettes til 570 millioner: – Ganske realistisk

– Jeg tror motstanderne har lagt merke til hvor god Ødegaard er, og at de derfor bevisst går veldig hardt inn i taklingene på ham. Dommerne er nødt til å beskytte spillere som Martin. Flere av de gule kortene burde vært røde. De må være nådeløse for å unngå at dette gjentar seg, sier Óscar Badallo, som dekker Real Sociedad for storavisen Marca.

Han påpeker samtidig at Ødegaards raske ballføring gjør det vanskelig for motstanderne å treffe ballen i tide, og at dette fører til flere stygge taklinger. Nå håper han 20-åringens skade kan fungere som en vekker både for motspillere og Ødegaard selv.

– Martin er nå klar over at han kommer til å bli utsatt for knallhard behandling. La oss håpe at motstanderne nå forstår at taklingene kan skade ham, og at de slutter å gå inn på denne måten, sier Badallo.

– Ødegaard er fortsatt ung, men han må lære seg å hoppe unna disse situasjonene. Hvis han ikke gjør det i en liga som er så tøff som den spanske, kommer han til å tilbringe mye tid ute med skade, tillegger Miguel González.

