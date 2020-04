MYE HJEMME: Ronny Deila fikk – så vidt – familien over før USA stengte landet. Og nå har han fått mye tid med datteren Isabella, i New York. Dette bildet er fra det siste VG-intervjuet på norsk jord, da han nettopp hadde signert for New York City. Foto: Knut Espen Svegaarden

Deila rakk akkurat å hente familien til New York

Fra sin flunkende nye leilighet ved Hudson-elven i New Jersey, ser Ronny Deila (44) over til et folketomt Manhattan. Det gir tid til refleksjon – og ikke minst en mulighet til å gjøre ting han ikke rekker ellers – som å lære seg spansk.

– En merkelig tid, sier Ronny Deila på telefonen fra New York, der han akkurat har flyttet inn i leilighet – og fått familien over. Det siste holdt på å gå galt.

– De hadde billetter 21. mars. Men så kom meldingen om at USA skulle stenge, så vi måtte gjøre om alt i siste liten. De kom seg inn i USA to timer før landet stengte, heldigvis. Det hadde blitt ensomt uten dem, forteller Deila – om kona Ana Quintero og datteren Isabella (3).

Ronny Deila er ikke i karantene, og han har ikke vært syk. Det har heller ingen i klubben, men alt er stoppet i USA også, rett etter at serien MLS hadde kommet i gang, 1. mars. Men Deila har hverken permisjon, eller har foreløpig hørt om noe lønnskutt. Alle håper på å komme i gang igjen så raskt det lar seg gjøre.

New York er episenteret for pandemien i USA, som har høyere antall smittede enn noe annet land. Deila gir imidlertid ikke inntrykk av at han er redd, men ønsker ikke snakke så mye om viruset.

Qué pasa

Telemarkingen bruker tiden godt. Nå kan han, som mer eller mindre ble kastet inn i en ny klubb 6. januar, få forberedt seg bedre på det som kommer. De to første månedene som trener for New York City, var Deila fire dager i New York.

– Jeg fikk derimot besøkt mange stater, smiler Deila – som blant annet var 16 dager i California og tre uker i Florida. Og da sesongen startet, ble det turer i flere andre stater.

Nå er han imidlertid bare hjemme – «hjemmekontor», foreløpig har det vart i 20 dager.

– Jeg har ikke hatt så mye tid med familien på det jeg kan huske, sier Deila.

En tredje, og interessant, ting er at Deila har tilgang på alle treningene til Josep Guardiola i Manchester City, fordi New York City er en del av «City Football Group».

– Det er første gang jeg får anledning til å studere treningene til Guardiola, sier Deila. Så legger han til:

– Jeg har alltid hatt en drøm om å lære meg spansk. Så jeg prøver å få det til nå ...

Ellers går det i telefonmøter med spillerne. Det er ikke som i Norge, der spillerne nå har lov til å møtes i små grupper for å trene. Vi henger nok litt etter Norge der, kommenterer Deila.

Tre tap på rad

11. mars var siste kampen Deila rakk å lede. Så ble sesongen, foreløpig, stoppet. Da hadde New York City rukket å spille én kamp i Champions League, pluss to seriekamper. Alle tre endte med et-måls-tap.

– Er de stresset på det i klubben?

– Langt ifra. De vet at sesongen er lang, det er 32 kamper igjen, og playoff er viktigst. Og vi har faktisk spilt veldig bra i deler av kampene. I den ene seriekampen spilte vi nesten hele med 10 mann, siden vi fikk en spiller utvist veldig tidlig. Og vi har ennå ikke fått spilt en hjemmekamp.

– Vet du hva planen for MLS er nå?

– Umulig å si, men vi er jo i litt samme situasjonen som Norge. Det snakkes om å starte i juni, avslutte i desember. Jeg er imponert over MLS-systemet, hvor rettferdig det er her borte. Alle behandles likt, og derfor får du også en utrolig jevn serie. Alle har like muligheter her, sier Deila.

Det har, på alle måter, vært tre turbulente måneder for mannen fra Porsgrunn. Livet er blitt fullstendig snudd på hodet – flere ganger siden han først forlenget avtalen med Vålerenga 13. desember i fjor, så skrev på for New York City 6. januar, ble kastet inn i en reisevirksomhet uten like – og nå sitter helt stille i leiligheten i New Jersey.

