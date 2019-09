SISTE KAMP: Nicklas Bendtner hilser til RBK-supporterne etter 0–3-nederlaget for Molde i april. Det skulle bli hans siste kamp for klubben. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dansk kommentator ler av Bendtner-overgangen

Nicklas Bendtners overgang fra Rosenborg til FC København omtales som et sjokk i danske medier.

Ekstra Bladets kommentator, Allan Olsen, begynner med «hahahaha» og kaller det «den største danske transferbombe» i nyere tid. Olsen ønsker Bendtner (31) velkommen og mener det er en «fet» overgang, selv om han bemerker at «risikoen for en gedigen fiasko også er tilstede».

«Nicklas Bendtner er på alle måter en joker, og kan Ståle Solbakken gjenreise Bendtner som en klasseangriper så er det en like stor prestasjon som mange mesterskap..», skriver Allan Olsen.

B.T.s sportssjef Søren Klæstrup er enig i betegnelsen «transferchok». Han synes det er merkelig at Bendtner ikke har fått spille mer i RBK, mener at mye tyder på at det har vært andre begrunnelser enn rent sportslige, og antyder at det kan ha en økonomisk forklaring.

Han tror Bendtner blir en suksess, og peker på den norske treneren Ståle Solbakken som grunnen til det.

«Hvis jeg skal peke på en mann i hele fotballverden som kan hjelpe Bendtner på rett vei, så er det FCKs manager. Han er meget god til å håndtere spillere med et litt utfordrende temperament», skriver Klæstrup.

les også Bendtner klar for FC København: – Sulten og motivert som aldri før

Nicklas Bendtner er fra København, men har aldri spilt i dansk toppfotball. Han var i FCKs samarbeidsklubb KB før han ble hentet til Arsenal som 16-åring i 2004. Etter det har han vært i Birmingham (lån), Sunderland (lån), Juventus (lån), Wolfsburg, Nottingham Forest og Rosenborg:

Solbakken avviste først at Bendtner var FCK-aktuell, og viste blant annet til veteranspissens fysiske tilstand.

– Vi kjenner situasjonen hans. Når man ser på hans kampform, er det en spiller som uansett ikke ville kunne hjelpe oss i noen måneder, sa Solbakken til Ekstra Bladet.

Nå har tidenes mest suksessrike danske klubbtrener endret mening, trolig mye på grunn av skadetrøbbel hos spissene, med Jonas Wind korsbåndskadet og Dame N'Doye ute minst i hele september.

FCK-TRENING: Nicklas Bendtner fikk trene med FC København da han var klubbløs i 2016. Foto: Jan Christensen / FrontzoneSport

– Da jeg var 16 år og flyttet hjemmefra, var det mye jeg ikke visste noe om. Men jeg visste i hvert fall at jeg gjerne ville vende tilbake til København og FCK en vakker dag. 15 år senere kan jeg ærlig si at det føles enda større enn jeg hadde drømt om, skriver Bendtner i et innlegg publisert på Instagram.

FC København vil trolig kjempe en tøff kamp i teten med tabelleder Midtjylland (ett poeng foran etter åtte kamper). Solbakkens lag havnet i Europa League-gruppe med Dinamo Kiev, Malmö og Lugano.

Nicklas Bendtner var toppscorer i eliteserien med 19 mål i 2017, han scoret og hadde en sentral rolle da RBK slo Ajax og gikk til Europa League høsten 2017. Men etter at han ble vraket til den danske VM-troppen i fjor sommer har det gått tyngre for Bendtner. Han spilte fem kamper i begynnelsen av denne sesongen, RBK vant ingen av dem, og etter 0–3-tapet for Molde 28. april har han ikke vært på banen.

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 20 13 4 3 47 – 21 26 43 2 Bodø/Glimt 20 13 3 4 46 – 30 16 42 3 Odd 20 11 5 4 31 – 23 8 38 4 Rosenborg 20 9 6 5 31 – 25 6 33 5 Brann 20 9 5 6 28 – 22 6 32 6 Kristiansund 20 8 5 7 26 – 22 4 29 7 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 8 Viking 20 7 6 7 31 – 32 -1 27 9 FK Haugesund 20 6 7 7 29 – 25 4 25 10 Lillestrøm 20 7 4 9 26 – 32 -6 25 11 Stabæk 20 6 5 9 22 – 27 -5 23 12 Tromsø 20 6 4 10 25 – 40 -15 22 13 Mjøndalen 20 4 8 8 27 – 37 -10 20 14 Ranheim 20 5 4 11 23 – 36 -13 19 15 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 16 Strømsgodset 20 4 4 12 22 – 39 -17 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

