Engelske spisslegender i storkrangel: – Det er veldig trist

Michael Owen blir ikke mer populær i Newcastle etter det han skriver i sin ferske biografi. 39-åringen slakter både byen og folkene, og nå har han også fått Alan Shearer på nakken.

– Jeg er ikke så sikker på om du er så lojal til Newcastle som du gir deg ut for å være. Jeg husker godt at du var centimeter unna å signere for Liverpool, da Sir Bobby Robson benket deg. Du gjorde alt for å komme deg ut, raser Owen mot Shearer på Twitter.

Svaret kom etter at Newcastle-legenden Alan Shearer hadde sendt et syrlig stikk i retning Owen. Shearer hentet ut et klipp hvor Owen sa at han hatet de siste seks-syv årene av karrieren sin i et TV-intervju tirsdag. Han siterte også et utdrag fra boken til Owen, hvor Liverpool-yndlingen slakter Newcastle.

– Ja, Michael, det tenkte vi alle mens vi tjente 1,2 millioner i uka, skrev Newcastle-legenden Shearer ironisk.

Men Owen stoppet ikke der. Han fortsatte å legge ut om forholdet mellom de to tidligere lagkameratene, og hvordan de nå var blitt uvenner.

– Det er veldig trist. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde, fordi vi pleide å være gode venner. Jeg fant først ut at det var et problem mellom oss, da en felles venn fortalte meg det, sier Owen uten å gå i detaljer.

Den tidligere Liverpool, Real Madrid og Manchester United-spilleren Owen har skapt overskrifter med hans nye biografi "Reboot - My Life, My Time". Han vant Gullballen i 2001 og gikk til Real Madrid i 2004. Men det gikk ikke veien i Spania, og da han skulle tilbake til England året etter var han skuffet over at Liverpool ikke ønsket ham tilbake. Isteden skrev han under for Newcastle.

- Jeg signerte en kontrakt verdt 120.000 pund i uka, men jeg aner ikke hvorfor. Det var et steg ned og jeg hatet stedet, skriver Owen og mener at de i Newcastle snakker rart, at musikken derfra er forferdelig og at Jimmy Nail (en kjent skuespiller/sanger fra Newcastle) er en dust.

Owen fikk et anstrengt forhold både til klubbledelse og supportere. Han var mye skadet spilte bare 71 kamper på fire sesonger. I hans siste sesong i 2009 rykket Newcastle ned for første gang på fire år.

Etter at han forlot Newcastle var Owen i Manchester United og Stoke, men slet med skader og spilte lite.

