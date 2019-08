Innbytter ble Molde-helt: - Ubeskrivelig

(Aris Thessaloniki-Molde 3–1 e.e.o, 3–4 s.lagt) Et fantastisk frisparkmål og en forsvarstabbe, så var Molde i alvorlig trøbbel i Hellas - helt til en innbytter dukket opp på overtid i 1. ekstraomgang.

Molde hadde «behagelige» 3–0 å gå på fra den første kampen, og det startet så bra i varmen i Thessaloniki.

Aris skapte ingenting de første 20 minuttene. Så fikk grekerne et billig frispark fra nesten 30 meter. Spanjolen Javier Matilla fikk stjernetreff på skuddet som skrudde opp i vinkelen.

– Det var aldri noe frispark, mente Eurosport-ekspert Tore Ole Skullerud, men det tente håp og det tente hjemmefansen. Og da var 25 minutter spilt.

12 minutter senere gikk det fra vondt til verre for Molde etter at Magnus Wolff Eikrem først hadde satt et frispark i stolpen.

Da fikk Giannis Fetfatzidis gjøre som han ville på kanten etter å ha lekt seg med Ertzaz Hussain. Den greske landslagsspilleren som utrolig nok ikke fikk starte i bortekampen mot Molde, sendte en markkryper inn mot målstreken som en upresset Georgios Delizisis enkelt kunne sette inn.

Det var grusomt forsvarsspill av Molde, og brått var 3–0-seieren fra hjemmekampen truet.

HELT PÅ OVERTID: Her blir Mathis Bolly gratulert etter reduseringen som gir Molde play off til Europa Leagues gruppespill. Foto: Konstantinidis Giorgos/NTB Scanpix

Og Molde var heldige, for det burde stått både 3–0 og 4–0 til Aris i minuttene etter pausen. Da hadde grekerne to fete muligheter. Mihaly Korhut fikk skyte upresset fra 17 meter. Molde-keeper Alexandro Craninx fikk en hånd på ballen. Den påfølgende corneren gikk gjennom hele Molde-forsvaret. På bakerste stolpe fikk Lindsay Rose sin store sjanse, men presterte å sette ballen til side for mål.

Superbytte

Aris fikk et par store målsjanser til før Molde fikk 2. omgangs første. Ohi Omoijuanfo fikk snudd seg og avsluttet.

Men Molde holdt ikke ut så mye lenger. 3–0-målet kom seks minutter før full tid. Daniel Sundgren leverte innlegget, Nicolas Diguiny slo Vegard Forren enkelt i hodeduellen og headingen ballen i mål bak Craninx.

To minutter før slutt valgte Molde å ta ut Ohi Omoijuanfo og sette inn Mathis Bolly. Det var et fantastisk bytte skulle det vise seg.

Ett minutt på overtid av 1. ekstraomgang sørget Bolly for at Molde får spille play off mot Partizan Beograd om en uke. 28-åringen som knapt har spilt for Molde denne sesongen på grunn av skade, lobbet perfekt over en utrusende keeper etter å ha blitt spilt fri av Martin Ellingsen, en annen innbytter.

Bolly satte inn reduseringen som fortsatt holder liv i Europa League-drømmen.

- Det var dette vi håpet på når vi satte han innpå. Vi så at de gikk på fremover med mye folk. Da visste vi at vi ville få et par sjanser og det lyktes vi bra med, sier Molde-trener Erling Moe til Eurosport om Bolly.

– Jeg merket at jeg var «freshere» enn alle andre. Jeg fikk utnyttet farten min til det fulle og var iskald når det gjaldt, sier Mathis Bolly om scoringen.

– Det var en ubeskrivelig følelse. Deilig for meg at jeg får være med å bidra litt for nå har laget har dratt lasset lenge. Nå får jeg gi tilbake etter den tunge prosessen jeg har vært gjennom, sier den skadeplagede 28-åringen.

Publisert: 15.08.19 kl. 23:16 Oppdatert: 15.08.19 kl. 23:38

