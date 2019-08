KLUBBJAKT: Bjørn Maars Johnsen har fortsatt ikke funnet seg en ny klubb. Han er ikke i trenerens planer i AZ Alkmaar. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Bjørn Maars Johnsen i forhandlinger med to klubber

Bjørn Maars Johnsen (27) er fortsatt på klubbjakt – til tross for at det har vært stor interesse fra en rekke land i sommer. For øyeblikket er landslagsspissen i diskusjoner med to europeiske klubber.

Ifølge VGs opplysninger er norsk-amerikanerens representanter i møter med den tyrkiske klubben Kayserispor, som skal være svært interessert i å sluttføre en avtale før lørdagens seriestart hjemme mot Alanyaspor.

Det vil i så tilfelle være snakk om ett års utlån.

Det pågår også diskusjoner mellom Johnsen-leiren og den italienske Serie A-klubben Brescia om et utlån med en opsjon på kjøp. For noen dager siden skal dette ha fremstått som et svært sannsynlig alternativ, men ifølge The Guardian er den italienske urokråken Mario Balotelli – en spisstype som ikke er helt ulik Norges spiss – «nær» en treårskontrakt med samme klubb. Dialogen mellom den italienske klubben og Johnsens representanter skal ha endret seg i negativ forstand i løpet av den siste tiden.

– Jeg er tålmodig og venter på den riktige muligheten, sier Lars Lagerbäck-yndlingen, som har scoret fire mål og skaffet en straffe på de fire siste landskampene, til VG.

AZ Alkmaar skal ha gitt uttrykk for at de kan være villige til å slippe Johnsen på lån nå som mye tyder på at det ikke vil dukke opp interessante muligheter til en permanent overgang.

For øyeblikket virker et tyrkisk eventyr mest sannsynlig for 1,95-metersmannen, men har vært – og finnes fortsatt – interesse fra Skandinavia.

Allsvenskan-klubben Djurgården prøvde å hente spissen på lån før det svenske vinduet stenget, en mulighet som spilleren så på som svært interessant, men som ikke lot seg gjøre fordi de kun ønsket å hente 27-åringen på lån ut sesongen.

Noen kilder nevner overfor VG at Rosenborg har vist interesse for landslagsspissen, men dette skal ikke være aktuelt for trønderne på det nåværende tidspunkt, får VG opplyst fra informert hold.

– Rosenborg er det beste laget i Norge og jeg har mange venner fra landslaget der, så det ville gjort det enkelt å tilpasse seg. Alexander Søderlund scorer selvfølgelig mye nå, og jeg trenger å få spilletid, så jeg venter og ser. Jeg er glad for at RBK er så nærme Champions League, det kan være til stor hjelp hvis de skulle komme med et bud, sier Bjørn Maars Johnsen om den play off-klare trønderklubben.

Tidligere i sommer har flere klubber vært i personlige forhandlinger med Maars Johnsen, og flere av dem har lagt inn bud til AZ Alkmaar, men ingen har klart å møte den nederlandske klubbens prisforlangede. En asiatisk toppklubb, Maccabi Tel Aviv og Nottingham Forest er tre av klubbene som har vist konkret interesse i løpet av sommeren.

