Giganttabbe da Haugesund ydmyket Tromsø

(Haugesund - Tromsø 5–1) Etter fire kamper uten seier - løsnet det endelig for Haugesund, som utnyttet keepertabber og tidvis kjørte over Tromsø.

For Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm var kvelden aller tyngst.

Karlstrøm rotet et innlegg fra Mikkel Desler i mål, og forærte hjemmelaget 3–1-scoringen.

Det var etter en første halvtime som var dørgende kjedelig - resten ble en spinnvill målfest.

Først satte Ibrahima Koné inn 1–0 med kneet.

Robert Taylor sørget for utligning da han fikk stå helt alene når Tiedemann og stopperkollega Bergqvist ikke var på jobb i egen boks.

MÅLFEST: Ibrahima Koné og Sondre Tronstad feirer 1–0-scoringen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Men det gjorde lite - Tiedemann headet først i stolpen, så løp han inn returen.

Karlstrøm ga bort 3–1 rett før pause, og etter hvilen rant det på med Haugesund-sjanser.

– Vi skaper sjanser i andre omgang, og brenner den ene etter den andre. Man har sett slike kamper før hvor de spiser opp en 3-1-ledelse, og det ebber ut i uavgjort. Jeg er jo kronisk negativ, så jeg så for meg 3-3 der en periode, forteller Haugeusnd-trener Jostein Grindhaug til Eurosport.

Torbjørn Kallevåg misset flere, men scoret til slutt da han var på enden av et innlegg.

Rett før slutt løp Koné gjennom, satte sitt andre for dagen, og 5–1 til Haugesund.

– Vi er langt i fra god nok i dag. Vi må bare bruke ferien godt på å trene, for vi kan ikke fremstå som det her på bortebane, sa en selvkritisk Simen Wangberg til Eurosport etter kampslutt.

Rettelse: Det sto først i saken at Haugesund tok ledelsen 2–0. Det er rettet til at Tromsø utlignet før Haugesund scoret 2–1. Det sto i bildeteksten at Torbjørn Kallevåg feiret 1–0-scoringen med Koné, dette er rettet til Sondre Tronstad.

Publisert: 14.07.19 kl. 19:50 Oppdatert: 14.07.19 kl. 20:45