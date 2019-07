BOM: Tilsnakk fra dommer ble det, men ikke noe nettsus for Ohi i kampen mot serbiske FK Cukaricki. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Spissene sløste for Molde

(Molde - FK Cukaricki 0–0) Molde hadde nok av sjanser mot serbiske FK Cukaricki, men dårlige avslutninger fra særlig Leke James og Ohi gjør at moldenserne må gjøre jobben på bortebane.

Bom, rett på keeper, sleiv, dårlig mottak og ballmist.

Det ville seg ikke foran mål for Molde i første kamp av andre kvalifiseringsrunde til Europa League. Blåtrøyene var favoritter mot serbiske FK Cukaricki, men på tross av at de vant sjansestatistikken med kalassiffer, ble det stående 0–0 i målprotokollen.

Både i første og andre omgang kom spissene Leke James og Ohi til mange skumle posisjoner, men det manglet på kvalitet fra begge to. Og den ene gangen Ohi faktisk fikk til en solid avslutning fra utenfor sekstenmeteren, hang den serbiske keeperen med på notene.

Når heller ikke Magnus Wolff Eikrem eller Eirik Hestad fikk nettsus, må Molde dermed vinne borte mot serberne neste onsdag for å komme videre til tredje rrunde av Europa League-kvalikken.

Det skjer bare en uke etter at Molde-trener Erling Moe gikk ut og klaget på at norske medier er overdrevent kritiske til det klubblagene presterer i Europa.

Dominerte første omgang

Molde styrte det som var å styre i første omgang, men på tross av at de burde ha ledet med flere mål til pause, var det målløst da dommeren blåste i fløyta på Aker stadion etter 45 minutter.

Det kunne virke som om den serbiske keeperen hadde en magnet i hanskene, for både Leke James, Eirik Hestad, Magnus Wolff Eikrem og Ohi hadde satt skudd rett på ham fra gode posisjoner i løpet av de siste 15 minuttene av omgangen. En liten meter til hvilken som helst side ville vært sannsynligvis vært nok til å få nettsus minst én gang.

Etter pause var det gjestene fra Serbia som startet best, og de kom til flere gode muligheter etter at Molde spilte på seg noen skumle brudd.

Etter hvert kom moldenserne mer inn i kampen og til noen sjanser selv, men en rusten Ohi sleivet med både avslutninger og mottak i skumle posisjoner, og sjansene rant ut i sanden.

For Molde-fansen hjalp det kanskje med litt skadefryd da FK Cukaricki-innbytter Veljko Birmancevic fikk sitt andre gule kort for filming (!), og måtte gå i dusjen to minutter før kampen var over.

Molde kan få sydentur

Etter dagens kamp har ikke Molde et veldig godt utgangspunkt før returkampten neste uke, men sjansestatistikken bør gi dem tro på at Cukaricki er et lag det går an å slå, også på bortebane.

Hvis Molde leverer varene i returoppgjøret neste onsdag, kan blåtrøyene belage seg på å fly ned til middelhavet for å spille tredje kvalifiseringsrunde. Der venter vinneren av kypriotiske AEL Limassol og Aris Thessaloniki fra Hellas. De begynte første kamp i mot hverandre rett før dommeren blåste av i Molde.

