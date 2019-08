I GOD FORM: Pål André Helland sendte RBK videre i Champions League-kvaliken. Her jubler han med Samuel Adegbenro og Vegar Eggen Hedenstad. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Mener RBK har beste Champions League-mulighet på mange år

Den gamle storscoreren Gøran Sørloth tror Rosenborg har en god sjanse til å nå Champions League-gruppespill for første gang siden 2007.

Norske klubber i Europa: 2018/19: Rosenborg og Sarpsborg i Europa League

2017/18: Rosenborg i Europa League

2016/17: Ingen

2015/16: Rosenborg og Molde i Europa League

2014/15: Ingen

2013/14: Tromsø i Europa League

2012/13: Rosenborg og Molde i Europa League

2011/12: Ingen

2010/11: Ingen

2009/10: Ingen

2008/09: Rosenborg i Europa League

2007/08: Rosenborg i Champions League og Brann i Europa League Vis mer

– Det er artig for et stort RBK-hjerte å se utviklingen. Skal vi ha ambisjoner, er Maribor absolutt et lag man skal slå, sier Sørloth til VG.

Han er i godt humør etter å ha sett Rosenborg slå ut BATE i Champions League-kvalifiseringen kvelden før.

Nå venter slovenske Maribor borte 7. august, med retur på Lerkendal 13. august i tredje kvalifiseringsrunde. Med seier er Rosenborg sikret minimum en plass i Europa League-gruppespillet.

Slik kom BATE-seieren:

Ajax, Celtic og København mulig hinder

Og kun en dobbeltkamp vil være i veien for et comeback i Champions League 12 år siden sist.

I en play off kan Rosenborg møte følgende: Vinneren av Celtic-Cluj, PAOK-Ajax, Dynamo Zagreb-Ferencváros eller FC København-Røde Stjerne.

Sørloth mener åpningen for «det gode selskap» er større enn på flere sesonger.

les også Nils Arne Eggen roser Horneland: – Det er slik vi skal angripe

– Ja, det synes jeg. Det er gode lag, for all del, men ikke noe uoverkommelig. Det er det som må inn i hodet på alle, både de på og utenfor banen. Tro kan flytte fjell. Jeg ser veldig lyst på det, sier 57-åringen, som vant serien med RBK fem ganger.

Viasat-kommentator Roar Stokke håper hans spådom om at RBKs Champions League-muligheter er mikroskopiske blir gjort til skamme. Han beskriver Ajax og Cluj som svært sterke.

– Jeg tror RBKs seier over BATE, en rutinert motstander i Europa, gjør at flere har respekt for Lerkendal igjen. Fire vriene, men ikke umulige, kamper står mellom RBK og et nytt gruppespill. Selvtilliten i Trondheim er gryende, sier Stokke.

Han mener et et nytt «slag om norden» mot FC København ville vært fantastisk. I 2010 senket Ståle Solbakkens mannskap Nils Arne Eggens trøndere.

Rosenborg har de tre siste årene blitt slått av Celtic to ganger og APOEL før den siste play off-runden.

GODE TIDER: Daværende RBK-spiss Gøran Sørloth jubler for cupfinale-seier mot Brann i 1988. Foto: Tore Berntsen

Kan bli tre norske i Europa League

Sørloth understreker at først må Maribor, naturlig nok, slås. Slovenerne var i Champions League-gruppespillet i 2014 og 2017.

– Vi har et lag som virkelig begynner å fungere. Vi er ikke så avhengige av enkeltspillere. Mot Ajax for to år siden var Samuel Adegbenro enorm. Det var individuelle ferdigheter som gjorde at man vant den gangen, og det trenger man. Men nå handler det om laget, sier Sørloth.

les også Molde fullbyrdet norsk festkveld i Europa

Skulle Rosenborg tape mot Maribor, vil trønderne få sjansen i play off-runden til Europa League.

– Det er femti-femti, men RBK har selvtillit og Maribor har ikke åpnet sesongen bra, mener Stokke.

Molde er klare for den tredje kvalikrunden i Europa League-kvaliken. Der venter vinneren av AEL Limassol og Aris. Om Haugesund holder unna 2–0-ledelsen mot Stürm Graz, blir Basel eller PSV neste oppgave.

Publisert: 01.08.19 kl. 12:55

