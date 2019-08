STORSPILTE: Paul Pogba snakker med assistenttrener Mike Phelan etter å ha levert to målgivende pasninger mot Chelsea på Old Trafford. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Pogba sår tvil om fremtiden: – Et spørsmålstegn

MANCHESTER (VG) Paul Pogba (26) har uttalt seg for første gang etter en sommer full av spekulasjoner om en overgang til Real Madrid.

Pogba og hans agent Mino Raiola åpnet sommeren med uttalelser som satte full fyr på ryktebørsen i Fotball-Europa: Spilleren innrømmet i juni at «det er en god tid for meg med en utfordring et annet sted», og agenten uttalte noen uker senere at «vi er i en prosess for å dra videre».

Men da Manchester United åpnet sesongen med en 4–0-seier over Chelsea søndag ettermiddag, var det med den franske superstjernen på banen. Pogba bidro med to målgivende pasninger. Etter kampen svarte han, for første gang denne sesongen, på spørsmål om fremtiden.

– Jeg har det alltid bra når jeg spiller fotball. Det er det jeg liker, det er jobben min. Jeg kommer til å gi alt hver gang jeg er på banen, sier Pogba, som samtidig sår tvil om fremtiden sin i klubben:

– Vi vet alle at det har blitt sagt ting. Fremtiden vil vise hva som kommer til å skje. Vi står fast ved at det er et spørsmålstegn. Nå er jeg i Manchester, jeg nyter tilværelsen med lagkameratene mine, jeg vil alltid vinne kampene mine og kommer alltid til å gi alt så lenge jeg er på banen.

Her kan du se høydepunktene fra 4–0-seieren på Old Trafford:

Til tross for at overgangsvinduet i Spania er åpent frem til den 2. september, og at Real Madrid dermed i teorien fortsatt kan kjøpe Pogba, tyder alle rapporter på at han kommer til å bli værende i Manchester United denne sesongen.

På pressekonferansen etter seieren over Chelsea fikk Solskjær flere spørsmål om sin største stjerne. Nordmannen føler seg sikker på at Pogba ikke lar seg påvirke av støyet som har omringet ham i sommer.

– Pogba er en topp, topp fyr. Han er så profesjonell og elsker å spille fotball. Enten det er på trening, bak lukkede dører eller på Old Trafford, så vokser han stadig mer, sier Solskjær, som hyller midtbanespillerens prestasjon i serieåpningen:

– Paul kan gjøre alt en midtbanespiller kan gjøre. Han ble bedt om å spille i en dyptliggende rolle. I første omgang synes jeg Chelsea presset oss for mye, så han måtte løpe masse, men han er godt trent. Pasningen til det tredje målet var fantastisk.

Etter å ha spilt i en mer fremskutt rolle i de første kampene under Solskjær har Pogba etter hvert blitt trukket dypere i banen, noe han sier han ikke har noe imot.

– Sånn har det vært en stund nå. Når det kommer til organiseringen minner det mer om hvordan jeg spiller med det franske landslaget. Jeg bryr meg ikke om hvor jeg spiller, om det er høyere eller lavere på banen, jeg tilpasser meg og nyter det, sier Pogba.

Han får gode skussmål i engelske aviser dagen etter storseieren, med 8 av 10 på børsen de fleste steder.

Publisert: 12.08.19 kl. 14:00

