MORO IGJEN: Rosenborg-trener Eirik Horneland og daglig leder Tove Moe Dyrhaug fotografert på stadion før møtet med Maribor i Champions League-kvaliken. Foto: Jostein Magnussen, VG

Horneland om krisemøtet med Koteng: – Det var stor frustrasjon

MARIBOR (VG) Etter en grusom sesongstart som kulminerte med tapet for Haugesund 16. mai, tvilte trener Eirik Horneland (44) angivelig så mye på prosjektet sitt at han var i ferd med å gi seg. Nå er smilet tilbake.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Mot alle odds har Rosenborg plutselig fått en god mulighet til å åpne gullkisten med gruppespill i Champions League for første gang siden 2007/2008-sesongen.

Det er nemlig det de kjemper om her i Maribor onsdag, og det var det ikke mange som trodde da den nye Rosenborg-treneren startet serien med fire poeng på seks kamper. Da regnet mange med at Eirik Horneland var ferdig som RBK-trener før han hadde kommet skikkelig i gang.

Styreleder Ivar Koteng fortalte litt om «styret» i møtet med Horneland etter det pinlige 2–0-tapet for Haugesund på Lerkendal 16. mai. Det gjorde han i en podkast hos Adresseavisen. Der forteller Koteng at den nye treneren gikk langt i å antyde at «dette får jeg ikke til».

– Det tror jeg nok han sa, men du vet hvordan det er når man er frustrert. Da sier man jo ting man føler der og da, sier Koteng og forteller i podkasten om en «frustrert trener og en litt frustrert klubb».

Slik gikk det i helgen:

Eirik Horneland vil ikke si at han brukte de ordene, men at han var frustrert legger han ikke skjul på.

– Jeg beskrev en nåsituasjon. Jeg syntes vi så hjelpeløs ut og at prosessene ikke gikk fort nok, og så lenge jeg har hovedansvaret for det så måtte jeg fortelle om hvordan «ståa» var. Jeg mente at vi var de rette til å ta det videre og styret hadde klokkertro på det vi holdt på med, så da ble vi enige om at vi fikk lov til å sette fart i noen prosesser og da var det bare å brette opp ermene og gå på igjen.

– Så når Koteng antydet du var i ferd med å gi deg så er ikke det helt korrekt?

les også Rosenborg kan møte Franck Boli i Champions League-kvaliken: – Gulltrekning

– Jeg vet ikke hvordan han har sagt det og følt det, men det var stor frustrasjon over at vi ikke hadde fått fart i RBK-skuten. Vi arbeidet ikke hurtig nok.

– Koteng sa samtidig at styret hadde fått troen på deg, at du var en veldig bra trener og leder. De var ikke usikre?

– De har tro på prosessene våre og det er jeg glad for. Vi har følt en trygghet. Samtidig må du som leder ta et ansvar, og det vi hadde levert frem til 16. mai var begredelig. Når du er leder for det, så må du si hvor vi står. Vi hadde tro på at vi kunne snu det og foreløpig ser det ut som jeg hadde rett i det.

– Så det var ikke slik at du måtte ha et klarsignal til å fortsette?

– Nei, det var mer en ren frustrasjon fordi jeg mente vi ikke hadde nok tempo i det vi skulle gjøre. Vi så «fæle» ut en periode, men det har vært en mobilisering og vi har fått lov til å ta en del valg som har vært viktig for oss. Det vil vi fortsette med for å bygge Rosenborg-filosofien sterk igjen og ta RBK tilbake til det de har vært.

– Nå er dere noen kamper unna gruppespillet i Champions League. Hva er annerledes siden i mai?

– Vi har fått en bedre treningshverdag. Vi har økt kvalitet i treningshverdagen, vi har en gruppe som trekker i samme retning, vi har fått ned antallet på trening, og vi har fått lov til å ta de grepene vi ønsket. Fortsatt har vi en vei å gå, men vi har begynte å sette vårt preg på dette, sier Eirik Horneland.

FORSVARSDEBATT: Rosenborg-assistent Karl Oskar Emberland tar en runde med forsvarsfireren før møtet med Maribor. Fra venstre Vegar Eggen Hedenstad, Birger Meling, Even Hovland og Tore Reginiussen. Foto: Jostein Magnussen, VG

Mange regnet med at det bare var snakk om tid før han var ferdig i Rosenborg etter en rekke dårlige resultater. Men 44-åringen klarte seg og har stått med rak rygg uansett utfall på fotballbanen.

– Jeg har sterk vilje, men samtidig er jeg ydmyk for oppgaven. Den er stor. Rosenborg skal være et flaggskip i norsk klubbfotball og jeg har aldri tenkt at jeg skulle kaste inn håndkleet. Jeg har tenkt at jeg må være tydelig på nåsituasjonen og evne å ta lederskap og lede nedover og oppover og holde styret informert og være ærlig. At vi ikke har pakket ting inn tror jeg vi har fått respekt for. Vi har også sagt mye om arbeidsmetodene våre og det har styret tro på.

I podkasten innrømmer Ivar Koteng at Horneland ville blitt fjernet om ikke seirene hadde kommet.

les også Sesongen kan ryke etter skade i debuten: – Han er helt knust

– Ja, du kan være så god leder, trener og pedagog som du vil, men hvis du ikke får til noen resultater så er du i feil divisjon.

Styrelederen har en voldsom tro på Horneland og hans team. Friskmelding er imidlertid ikke noe ord Koteng bruker.

– I min verden har man aldri vært sykmeldt. Jeg har sagt at det blir noen humper på veien og det sier seg selv. Så får vi jo håpe at vi ser at vi er på det nivået eller høyere fremover. Det jeg skal love er at vi skal være på dette nivået eller bedre ut sesongen og neste sesong, fastslår Koteng.

Rosenborg møter Maribor onsdag. Vinner de over to kamper venter Dinamo Zagreb eller Ferencvaros i den fjerde og siste kvalifiseringen til gruppespillet i Champions League.

Se Hellands spesielle feiring:

Publisert: 07.08.19 kl. 08:22