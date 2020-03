OMSTRIDT: Hoffenheim-eier Dietmar Hopp ble hetset under oppgjøret mot Bayern München. I forkant av milliardæren går styremedlem og legende i Bayern München Oliver Kahn. Foto: DPA

Milliardær-hat ryster tysk fotball: «Skandale»

DORTMUND (VG) Mens hets mot Hoffenheim-eier Dietmar Hopp (79) gjorde at kampen mot Bayern München ble midlertidig avbrutt, truet dommer Robert Hartmann med å stoppe Dortmunds oppgjør mot Freiburg av samme grunn.

– Vi tar fullstendig avstand fra dette. Vi har nådd et punkt som ikke kan tolereres lenger, sier Dortmund-direktør Michael Zorc til VG og tyske medier etter 1–0-seieren over Freiburg.

Bakteppet er at teknologi-gründer Dietmar Hopp begynte å investere store summer i fotballklubben Hoffenheim for rundt 20 år siden. Ifølge Forbes er tyskeren god for nærmere 140 milliarder kroner etter å ha bygget opp dataselskapet SAP (Systems, Applications & Products).

Det tyske fotballforbundet (DFB) har gitt ham dispensasjon fra en «50+1»-regel som innebærer at klubber i utgangspunktet skal være medlemsstyrt. Hopp eier nå 96 prosent av Hoffenheim og sprøyter inn enorme midler.

Det har bidratt til et stort hat mot Hopp blant tyske fans som mener 79-åringen og Hoffenheim strider mot deres verdier, noe flere supportergrupperinger har gitt sterkt uttrykk for.

Stort hat

Supportere av Erling Braut Haalands Borussia Dortmund har ytret seg hatsk mot Hopp flere ganger. Fredag for halvannen uke siden ble de idømt en straff som betyr at ingen av dem får overvære kamper i Hoffenheim de to neste årene.

Under oppgjøret mot Freiburg på Signal Iduna Park valgte Dortmund-fansen likevel å vise sin misnøye nok en gang ved å rope nedsettende karakteristikker om Hopp. Det fikk dommer Robert Hartmann til å stoppe matchen like etter pause og speakeren på arenaen til opplyse om at kampen ville bli midlertidig avbrutt og i ytterste konsekvens avlyst hvis supporterne ikke avsluttet hetsen umiddelbart.

Under Hoffenheims kamp mot Borussia Mönchengladbach sist uke ble det i tillegg holdt opp et bilde av Hopp med en skyteskive over ansiktet hans.

HETSET: Borussia Mönchengladbach holdt opp dette banneret av Dietmar Hopp sist uke. Foto: DPA

Rystet

De gjentatte hendelsene har bidratt til at situasjonen har eskalert flere ganger og Hopp har brukt videobevis til å straffeforfølge supportere, noe som har gjort misnøyen mot ham enda større.

Under lørdagens Hoffenheim-kamp, med Håvard Nordtveit på banen, satt Hopp på tribunen sammen med blant andre Bayern München-president Karl-Heinz Rummenigge. Da opplevde milliardæren blant annet å bli kalt «en horesønn» av bortelagets tilhengere. Det bidro til at kampen ble avbrutt og senere ferdigspilt på en parodisk måte med 13 minutters balltrilling.

STOPPET KAMPEN: Bayern Münchens spillere og ledere forsøkte å få supporterne til å avslutte Hopp-hetsen. Foto: AP

Ut mot egen fans

Nå preges Fotball-Tyskland av Hopp-hatet. Tyske Bild bruker forsiden og ytterligere fem sider på saken. Europas største avis omtaler det som skjedde i Hoffenheim for «en skandale».

«Bayern-sjefer og spillere går ut mot sine egne ultras» skriver Bild i søndagsutgaven.

Bayern-president Rummennigge tar også et tydelig standpunkt.

– Det er ingen unnskyldning for hva som skjedde blant våre supportere. Det var en veldig stygg side av FC Bayern München i en kamp hvor vi spilte nydelig fotball, sier Rummennigge.

FÅR STØTTE: Rummennigge støtter Hopp. Foto: AFP

Bayern-sjefen opplyser at klubben har sikret seg videobilder og vil straffe egne supportere for oppførselen.

– Nå er vi nødt til å stå sammen. Vi har altfor lenge valgt å se bort fra det som har skjedd i visse supportergrupperinger, antageligvis i alle sammen. Vi har tillatt for mye og denne dagen må markere en endring i tenkemåte, sier Rummennigge.

Også klubblegende Thomas Müller har tatt avstand fra hetsen mot Hopp.

Supporternes misnøye

Samtidig nekter supportere å gå med på at de har gjort noe galt. Flere påpeker blant annet at det virker som at hat mot en milliardær får større konsekvenser enn det som har vært tilfelle ved rasistisk motiverte hendelser tidligere.

Etter Dortmunds kamp mot Freiburg var Hopp-saken et samtaleemne blant både reportere og klubbledere på Signal Iduna Park. Dortmund-topp Sebastian Kehl mener dommeren gjorde rett i å midlertidig stoppe oppgjøret.

– Vi i Borussia Dortmund har sagt flere ganger at personlig fiendtlighet ikke hører hjemme på stadionet vårt. Vi står for mangfold og er tydelig forpliktet til disse verdiene. Dommeren tok den rette avgjørelsen, sier Kehl til VG og tyske medier.

Den tyske journalisten Tobias Jöhren syns situasjonen er vanskelig.

– Dette har pågått i kanskje åtte år. På et tidspunkt sa Hopp at nok var nok og at han ville begynne å kjempe mot ytringene. Han har siden provosert supportere blant annet ved å prøve å utestenge dem. Det er i tillegg masse som diskuteres mellom tyske fans og forbundet – som pyro, bannere og bruken av kollektive straffer. Nå er det som om alle flekser muskler mot hverandre, sier Jöhren til VG.

– Det er en veldig vanskelig situasjon for tysk fotball. Jeg tror klubbene vil vise solidaritet til Dietmar Hopp, men de kommer ikke til å nå gjennom til supporterne på denne måten.

Publisert: 01.03.20 kl. 12:11

