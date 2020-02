Solskjærs United klarte kun uavgjort etter kjempetabbe

BRUGGE (VG) (Club Brugge – Manchester United 1–1) Ole Gunnar Solskjær (46) tar med seg et greit utgangspunkt hjem til Old Trafford før neste ukes returkamp.

Etter å ha gjort seks endringer på laget, og kun hatt tre dager til å forberede seg etter 2–0-seieren over Chelsea, er Solskjær trolig brukbart fornøyd med uavgjort og bortemål mot den belgiske serielederen.

1–1-resultatet, der en stor keepertabbe av United-keeper Sergio Romero ble det store samtaleemnet, betyr at 0–0 i returen på Old Trafford holder til avansement for Manchester United.

Oppgjøret i Brugge var preget av sterk vind, pøsregn og hagl, noe som gikk hardt ut over gressmatten, som Solskjær klaget litt over allerede før kampstart.

Keepertabbe

Det var helt forståelig om noen av tilskuerne på Jan Breydel Stadium duppet av i løpet av kampens første kvarter, som var temposvakt og uten sjanser, men de ble i så fall brutalt vekket like før kampuret hadde passert 15 minutter.

Tidligere Liverpool-keeper Simon Mignolet øynet en mulighet og tok et raskt, langt utspark over midtbanen, der det våkne hurtigtoget Emmanuel Dennis, som også scoret mot Real Madrid i høst, hadde satt fart.

Nigerianeren snek seg mellom Uniteds midtstoppere, som kommuniserte dårlig, og oppdaget at gjestenes keeper Sergio Romero på hodeløst vis hadde kommet rusende ut og havnet på halvdistanse. Det var dermed ingen sak for ham å lobbe ballen i mål fra distanse. En stor keepertabbe.

Den Borussia Dortmund-koblede spissen fortsatte å herje mot Uniteds bakre rekke og var også mannen bak kampens andre store mulighet. Denne gangen var Romero med på notene og reddet.

United-forbedring

De første 35 minuttene var nok noe av det aller svakeste Solskjærs lag har levert denne sesongen. Så slo de plutselig tilbake – ut av absolutt ingenting.

Anthony Martial snappet opp ballen fra en uoppmerksom Brugge-spiller etter et innkast, satte fart mot keeperen og bredsidet inn utligningen – hans 15. mål for sesongen.

United-spillerne utnyttet målfeiring til å ta en alvorsprat med hverandre etter den svake innledningen på kampen.

Det så ut til å fungere. Brått så de rødkledde langt bedre ut, og Brandon Williams fikk en stor mulighet til å sende laget sitt i ledelsen etter et flott angrep, men avslutningen gikk over mål. Like før pause skjøt Martial i stolpen – like etter bommet Jesse Lingard på en stor sjanse.

Kampen åpnet seg, det samme gjorde himmelen; regnet høljet ned over den slitte gressmatten mens spillet bølget frem og tilbake.

Emmanuel Dennis – kampens store attraksjon – fikk Harry Maguire til å se ut som Bambi på glattisen før han serverte Odilon Kossounou en gigantisk mulighet til å score et knapt kvarter før slutt, men avslutningen gikk utenfor.

Ved sidelinjen tok Solskjær grep. Etter å ha satt inn både Odion Ighalo og Fred, sendte han innpå Bruno Fernandes som sitt siste bytte.

Den portugisiske januarsigneringen preget umiddelbart kampen med teknikk, pasninger og overblikk, men det manglet det siste lille for å avgjøre kampen.

Dermed er det meste åpent før returkampen på Old Trafford om en uke.

