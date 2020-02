Kallenavnet som får Martin Ødegaard til å føle seg godtatt

Martin Ødegaard (21) er blitt San Sebastiáns «Martincho». Kallenavnet får han til å føle seg hjemme i Real Sociedads hjemby. Han avslører også at han er blitt singel.

I et større intervju med Drammens Tidende forteller Norges fotballjuvel om livet i Baskerland.

– Jeg føler at samspillet mellom befolkningen, byen og laget er ekstremt spesielt her. Jeg har ikke vært borti noe lignende. Når du går på gaten, føler du at folk kjenner deg. De roper ikke Martin, men Martincho. Det er et kallenavn jeg har fått. Det betyr noe sånt som at jeg er godtatt, det er sagt med kjærlighet, har jeg forstått, sier Ødegaard til lokalavisen sin.

Han er veldig fornøyd med valget av Real Sociedad etter at han har spilt i to nederlandske klubber – på lån fra sitt Real Madrid.

I intervjuet blir det også avslørt at han nå er singel.

– Ja, jeg er singel nå. Jeg var i et forhold i en del år, men ikke nå lenger.

Real Sociedads pressesjef, Jon Ander Munudate, spøker overfor Drammens Tidende med at de skal finne ei søt jente til Ødegaard, slik at han blir værende hos dem i San Sebastián.

– Jeg har sagt at jeg er litt usikker på det, ha-ha. Jeg foretrekker nok en norsk jente, men vi får se, kommenterer Ødegaard.

Han skal i utgangspunktet spille to sesonger i Real Sociedad, men etter at han imponerte stort i høst, begynte ryktene å gå om at klubben som eier ham, ville hente ham tilbake til Madrid allerede til sommeren.

Nordmannen mener at Real Sociedad har levert på alt de lovte da de prøvde å lokke ham dit.

– Alt de har sagt at de ville gjøre for meg, har de holdt ord om. Den følelsen jeg fikk da de presenterte, seg stemte på alle måter, sier Ødegaard i intervjuet.

Lørdag kveld får Real Sociedad besøk av Valencia. Dette er en nøkkelkamp etter som de ligger som henholdsvis nummer åtte og syv på tabellen i La Liga. Topp 6 er nødvendig for å få plass i en av de europeiske cupene.

