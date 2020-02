Snudde kampen etter Guardiola-grep: – Han overrasker av og til

(Real Madrid – Manchester City 1-2) Det så svart ut for Manchester City da Aymeric Laporte gikk av banen med skade og Isco sendte Real Madrid i ledelsen. Da tok Pep Guardiola grep – og City snudde kampen på tampen.

UEFA har bestemt å utestenge Manchester City fra Champions League de neste to sesongene, en avgjørelse klubben riktignok har anket, men kanskje er dette lagets siste mulighet til suksess i Europas mest prestisjetunge klubbturnering frem til 2022/23-sesongen.

Håpet om suksess denne gang så ut til å svinne litt hen da Real Madrid gikk opp i ledelsen ved Isco etter timen spilt, men da tok manager Pep Guardiola grep.

Med kvarteret igjen byttet han skadefrie Raheem Sterling inn for Bernardo Silva og flyttet Gabriel Jesus fra venstrekanten han spilte i til brasilianerens vante spissrolle. Samtidig gikk Kevin De Bruyne ned fra en uvant spissrolle til en playmaker-rolle bak Jesus.

Det ga umiddelbart uttelling.

– I løpet av fire år med Pep har jeg lært at han overrasker av og til. Noen ganger blir ikke spillerne fortalt hva de skal gjøre før like før kampen, sier Kevin De Bruyne om managerens taktiske grep, ifølge BBC.

Bare minutter etter byttet kom scoringen.

Kevin De Bruyne lempet ballen til Jesus, som med pannebrasken sørget for utligning etter å ha fått Sergio Ramos litt på avstand.

– Jeg var nær ham, men jeg dyttet ham ikke. Jeg er så glad for å ha scoret på denne fantastiske stadion mot denne store klubben, sier Gabriel Jesus til Viasat.

Fem minutter etter 1-0 rykket Sterling seg fri fra Dani Carvajal, ble felt, skaffet straffe, og fra krittmerket var Kevin De Bruyne nådeløs.

Han sendte landsmannen Thibaut Courtois, som i sin tid hadde en affære med kjæresten til De Bruyne, feil vei og kunne juble for 2-1.

Ikke nok med det. Like etterpå klippet Real Madrid-kaptein Ramos ned Gabriel Jesus som bakerste mann, så nå må den spanske giganten klare seg uten ham i returoppgjøret på engelsk jord den 17. mars.

Det var for øvrig Ramos’ 26. røde kort for Real Madrid, ifølge Goal. Han har nå flest røde kort i Champions League, La Liga og i klubbhistorien til Real Madrid.

RØDT KORT: Ikke første gang Sergio Ramos må forlate en bane etter et kort med fargen rød. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Kampen endte 2-1 til Manchester City, et drømmeresultat for britene og første engelske lag som vinner på Santiago Bernabéu på elleve år, men et lite skår i gleden for bortelaget: stjernestopper og skadeforfulgte Aymeric Laporte måtte gi seg allerede etter halvtimen spill.

– Vi er bare halvveis. Nå må vi forberede oss for den viktige hjemmekampen om tre uker, bedyrer De Bruyne om et mulig avansement til CL-kvarten.

– Hvis det finnes et lag som kan snu ethvert oppgjør, er det Real Madrid, legger Guardiola til ifølge Marca.

– Jeg har en dårlig følelse i kroppen, for jeg følte vi spilte en god kamp, sier på sin side Real Madrid-manager Zinedine Zidane til Viasat.

PS: Dette var femte gang de to lagene møttes, ifølge UEFA, og første gang Manchester City kunne juble for seier. De tidligere oppgjørene har gitt to Real Madrid-seirer og to uavgjort.

