Kristian Thorstvedt har beklaget følelsesutbruddet etter tapet mot New Zealand. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Kommentar

Thorstvedt-tiraden: Hvorfor si sorry?

Det er visst farlig at fotballspillere er ærlige og viser følelser.

Én påstand bør være udiskutabel hva gjelder kjernen i Kristian Thorstvedts utbrudd etter nederlaget mot New Zealand i U20-VM: Han hadde helt rett.

Både «horribelt», «svakt» og «flaut» er dekkende beskrivelser av hva som ble prestert av Norge i 0-2-nederlaget, noe som har skapt en svært vanskelig situasjon med tanke på fortsettelsen.

Forutsatt at det er enighet om at Thorstvedts uttalelser er faktuelt uangripelige, er spørsmålet hva som danner grunnlag for at dette endte med en beklagelse fra hans side.

Ikke bare skal lagkamerater og støtteapparat ha fått en direkte unnskyldning fra ham, 20-åringen tok også til Twitter for å si sorry.

Men var det egentlig noe grunnlag for at dette er nødvendig?

Hvor stort ytringsrom bør en fotballspiller ha?

Skal vi virkelig ende der at vi robotiserer ytringsrommet til det kjedelig kjønnsløse, i en misforstått oppfatning av at ensretting er synonymt med lagbygging?

OK, dersom Kristian Thorstvedt hadde angrepet enkeltspillere blant lagkameratene hadde det vært større grunn til å trekke «sterkere sammen-kortet». Men det har han ikke gjort.

Følelsesutbruddet var et betimelig, relevant uttrykk for hvordan kampen faktisk hadde vært, fra en type som fremstår både lojal og reflektert som type.

Det er ingenting ved hvordan Thorstvedt har vært i det offentlige rom som tilsier noe egostempel, og å snakke rett fra levra burde ikke medføre noen kanossagang.

La gå at pappa, keeperlegende Erik Thorstvedt, ikke likte hvordan ordene falt, dette burde miljøet vært romslig nok til å takle.

Hvis man vil være veldig vrang, er det sikkert mulig å bruke det at han startet på benken mot 20-åringen i denne sammenhengen, og sette det i kontekst med at han mener han burde spilt fra start.

Men var det egentlig dette denne saken handlet om? Eller var det en skuffet spiller som slaktet en prestasjon fra et miljø han selv er en del av?

Jeg tolker det i sistnevnte kontekst, og da burde han aldri følt at han var nødt til å beklage.

Norsk fotball trenger profiler, den skriker etter typer med en personlighet som tør å stå frem.

Og slike bør verken tynges ned eller ties i hjel.

Ja, la Norge bli sterkere sammen, ved at hver enkelt samtidig for være den de er, også om det faller naturlig å vise følelser.

Publisert: 29.05.19 kl. 16:34