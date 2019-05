BLIR HJEMME: Henrikh Mkhitaryan, her på treningsfeltet til Arsenal, våger ikke spille Europa League-finalen mot Chelsea. Foto: Tim Goode / PA Wire

UEFA-president fnyser av Mkhitaryan-kritikk

UEFA-president Aleksander Čeferin (51) forsvarer valget av Baku som vertsby for Europa League-finalen i fotball – selv om den armenske Arsenal-stjernen Henrikh Mkhitaryan ikke våger å reise til Aserbajdsjan.

Det er den spente situasjonen mellom Armenia og Aserbajdsjan som gjør at Mkhitarjan velger å bli værende i London når lagkameratene spiller årets viktigste kamp. Han opplever ikke at det er trygt nok å reise til Baku for å møte Chelsea 29. mai.

– Aserbajdsjan har garantert for en nøye gjennomtenkt sikkerhetsplan. Når alt kom til alt var det spillerens valg å ikke reise. Dersom vi lar (politisk) spenning stoppe fotball, så kan man ikke organisere noe som helst lenger. Vi arrangerte også et trygt europamesterskap i Frankrike i en tid da Frankrike var et mål for terrorister, sier Aleksander Ceferin.

Han lot seg intervjue av det tyske magasinet Spiegel denne uken. Intervjuet er delt med VG og andre partnere i medienettverket European Investigative Collaborations (EIC).

– Du opplever motbør i disse dager på grunn av valget av by for Europaliga-finalen. Hvorfor falt valget i det hele tatt på Baku?

– Hvorfor? Fordi det bor mennesker der. De elsker fotball. Vi må utvikle fotball overalt, ikke bare i England og Tyskland.

– Aserbajdsjan arresterer menneskerettighetsaktivister. Gjennom å gi landet finalen, så legitimerer du regimet?

– Menneskerettighetssituasjonen er et problem. Men det er spørsmål knyttet til menneskerettigheter i andre europeiske land også. Mener du at fansen i Baku ikke fortjener å se fotball fra tribunen bare på grunn av det? spør Ceferin overfor journalistene til Spiegel.

UEFA-BOSS: Aleksander Ceferin, her under kvinnenes finale i Champions League tidligere denne måneden. Foto: BERNADETT SZABO

Aserbajdsjans idrettsminister Azad Rahimov sa nylig at det ikke ville bli problemer rundt Mkhitarjan deltagelse i kampen.

– Aserbajdsjan burde ikke fått finale på grunn av at det er et diktatur. De har slike arrangementer for å pynte på fasaden, mens de samtidig fengsler journalister og har mange politiske fanger, sa Lene Wetteland, Armenia-ekspert i den norske Helsingforskomité, til VG tidligere denne uken.

Og hun er ikke alene. Kritikken mot valget av Baku som vertsby for finalen kommende torsdag har vært massiv den siste tiden. Først og fremst på grunn av sikkerhet og menneskerettigheter, men også på grunn av andre forhold.

– Arsenal og Chelsea blir bare tildelt 6000 billetter hver til supporterne sine. Fansen må foreta en komplisert, dyr reise?

– Så vidt jeg vet så har klubbene til og med returnert noen billetter fordi de ikke klarte å selge dem. Forresten, jeg ble fortalt at EasyJet økte prisene på flybillettene. Er det noen som spør dem? Det er alltid UEFAs feil. Det er populisme. Hva med å bidra med et konstruktivt forslag, et fond, der alle klubber spytter inn, slik at hvilken som helst fan kan reise til finalen. Baku er selvsagt langt fra London. Men når vi valgte finaleby så kunne vi ikke vite at begge lagene ville komme fra London, sier Ceferin.

– Er det problematisk for deg at det er fire engelske lag i finalene (Champions League og Europaligaen, journ.anm.)?

– Nei, det er ikke problematisk. Og jeg tror ikke det vil skje på nytt til neste år. Denne sesongen kunne endt annerledes. Ajax kom seg nesten til finalen, sier UEFA-toppen.

– Underdogen Ajax slo Real Madrid og Juventus. Ville du ikke foretrukket om det laget kom til finalen?

– Det høres kanskje kjedelig ut, men jeg bryr meg ikke stort om hvem som er i finalen. Jeg vil bare ha en fin og fredelig finale, der vi ikke har problemer, men at arrangementet blir flott. Stadion blir utsolgt uansett, vi har femten ganger så stor etterspørsel som vi har billetter, sier Ceferin.

Dette er Henrikh Mkhitaryan Født 21. januar 1989 i Jerevan, Armenia.

Tidligere klubber: Pyunik, Mtalurh Donetsk, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund og Manchester United.

82 landskamper for Armenia, hvor han også er kaptein. Vis mer vg-expand-down

