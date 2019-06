BRANN-GLEDE: Brann-trener Lars Arne Nilsen omfavnes av daglig leder Vibeke Johannesen etter oppgjøret mot Odd på Brann Stadion 24. november i fjor. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Brann-lederen: - Ikke gitt avslag til en eneste kvinne

Dette sier topplederne i Eliteserien om hvorfor det nesten bare er menn som får jobbe med fotball i klubbene.

– Jeg har ikke i min tid fått signal fra en eneste kvinne om ønske om å bli en del av teamet rundt A-laget, svarer Vibeke Johannesen, som har vært øverste leder i Brann siden 2014.

I Branns sportslige støtteapparat er det femten personer. Alle er menn.

Brann-lederen har en klar oppfordring til alle kvinner som ønsker å jobbe i toppen av norsk fotball: Ikke vær redd!

– Man må jobbe for det, og man må ønske det veldig sterkt, men det er ingen umulighet hvis man virkelig ønsker det, sier hun, og forteller at menn, i motsetning til kvinner, tar direkte kontakt og prøver å selge seg inn i ulike roller.

– Har du forståelse for at det kan være tøffere for kvinner å fremme sitt kandidatur i et mannsdominert miljø?

– Det bør ikke være sånn. Jeg savner at vi har flere å velge mellom. Hvor mange kvinner har jeg takket nei til? Jeg har ikke gitt avslag til en eneste kvinne, sier Brann-lederen, som påpeker at stillingene rundt A-laget ikke blir utlyst, men blir rekruttert etter kartlegging.

Hun peker på flere årsaker til skjevheten:

- Erfaring er vesentlig og i Norge er det overvekt av menn med erfaring fra dette nivået. Mange går også gradene og har jobbet seg oppover. Som alle andre yrker handler det også om relasjoner og å vise interesse for potensiell arbeidsgiver, sier hun.

Hvorfor er det nesten bare menn i sportsavdelingene i Eliteserien?

Øystein Neerland, Molde-direktør

– Det har jeg ikke et entydig svar på, dog er det mange toppspillere som fortsetter som trenere, ledere og så videre etter at spillerkarrieren er over. Det er få kvinner som søker denne typen stillinger.

Kristian Høydal, daglig leder i Tromsø

- Toppfotballen har historisk vært mannsdominert både i Norge og i resten av verden. Da er også kulturen rettet slik og det kan være vanskelig for kvinner å komme inn. Dette gjelder ikke bare i klubbene, men også i utdanningssystemer og nettverk.

MOLDE-SJEF: Øystein Neerland. Foto: Ådne Husby Sandnes

Dag Lindseth Andersen, daglig leder i Strømsgodset

- Siden rekrutteringen ofte foregår som headhunting, blir kjønnsbalansen påvirket at hvem man kjenner til og har referanser på. Man har ofte preferanser rettet mot individer man kjenner til eller har jobbet med, for gjennom dette å skape et team som jobber godt sammen. Hadde man oftere brukt en åpen søkeprosess, hadde mann sannsynligvis avdekket flere potensielle kvinnelige kandidater. Samtidig genererer offentlig kjente ledige stillinger svært få henvendelser fra kvinner og det ville vært interessant å se litt nærmere på dette.

Jon Tunold, daglig leder i Stabæk

- Primært fordi det tradisjonelt har vært flest menn som velger å jobbe med fotball og de derfor vil være i klar overvekt når det gjelder aktuelle kandidater for toppklubbene.

Eirik Opedal, daglig leder i Haugesund

- Vi har lyst ut to stillinger i vårt trenerapparat i år. Ingen kvinnelige søkere.

ODD-LEDER: Einar Håndlykken. Foto: Alf Øystein Støtvig

Kenneth A. Leren, sportslig leder i Kristiansund

- Det kan ha sammenheng med at få har fått muligheten. De fleste klubber rekrutterer internt, og gjerne i form av tidligere spillere. Det er en kjensgjerning at dette kan medføre at det er vanskelig både for kvinner og andre (også menn) som ikke har vært del av toppklubbene på herresiden å komme «innenfor».

Einar Håndlykken, daglig leder i Odd

– Det er helt sikkert mange grunner, men den mest åpenbare rekrutteringsarenaen er jo personer med erfaring fra andre i toppfotballen. Og der er det nok (dessverre) flest menn.

Frank Lidahl, daglig leder i Ranheim

- Både på spiller/trener/ledersiden er vi et produkt av trøndersk fotball og jobben som gjøres over tid. Vi er på den ene siden opptatt av kontinuitet, som fører til relativt sett få utskiftninger i støtteapparatet. Når vi rekrutterer er det gjerne ressurspersoner som over tid har satt et avtrykk i trøndersk fotball på et lavere nivå, men som har et potensial til å lykkes i toppfotballen. Det er åpenbart at det starter tidligere, vi må lage klima for langt flere kvinner som tar del i trenerutdanningen, som fører til flere å velge blant i neste omgang. Når det gjelder andre støttefunksjoner er min mening at det ikke handler om menn eller kvinner, det handler om timing, og om det er match mellom rollen som er ledig mot kompetanse, erfaring, potensial og match mellom personlighet og klubb.

Sven Erik Gevelt, daglig leder i Mjøndalen

– Menn har i dag størst erfaring i slike jobber og det er derfor lettere å velge disse.

RANHEIM-LEDER: Frank Lidahl. Foto: Alf Øystein Støtvig

Eirik Espeseth, daglig leder i Vålerenga

- Det har jeg egentlig ingen formening om.

Espen Engebretsen, daglig leder i Sarpsborg 08

- Flest menn å velge blant med relevant utdanning og erfaring.

Publisert: 25.06.19 kl. 07:59