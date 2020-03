FRA 2019: Spillere fra de ulike lagene i fjorårets sesong fotografert på Ullevaal stadion. Bak fra venstre: Dejana Stefanovic (Avaldsnes), Sigrid Bloch-Hansen (Fart), Mali Lilleås Næss (Trondheims-Ørn), OBOS-direktør Daniel Kjørberg Siraj, Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Kristine Leine (Røa) og Stine Hovland (Sandviken Foran fra v, Helene Gloppen (Arna-Bjørnar), Sigrid Heien Hansen (Kolbotn), Tuva Hansen (Klepp), Sherida Spitse (VIF), Ingrid Moe Wold (LSK) og Jonna Aalstad Bækkelund (Lyn). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Toppserie-klubbene går sammen – skal ikke signere permitterte spillere

Klubbene i Toppserien har på eget initiativ gått sammen for å hindre at permitterte spillere skal snappes opp av andre klubber.

– Med dette tiltaket synes jeg hele Toppserien viser handlekraft fremfor bare tomme ord. Vi viser at vi tar helsesituasjonen på alvor, forteller daglig leder i Klepp Thomas Langholm Engen til VG.

Forrige helg tok Toppserie-klubbene selv initiativ til å sende rundt et skriv hvor dette var tema.

Ikke lenge etterpå var alle ti klubbene enig om at de ikke skal signere spillere som er blitt permittert av de andre klubbene.

KLEPP-SJEF: Thomas Langholm Engen. Foto: Privat

– Viser den norske dugnadsånden i praksis

Daglig leder i Toppfotball kvinner Hege Jørgensen er også særdeles fornøyd.

– Jeg er stolt av at fotballen står sammen i denne situasjonen, og over at klubbene viser solidaritet med hverandre. Det sier mye om klubbene våre og hva som bor i dem, forteller Jørgensen til VG.

Styreleder Hallgeir Broen i Avaldsnes sier det slik:

– Det viser litt av den norske dugnadsånden i praksis. Man misbruker ikke situasjonen, forteller Broen.

Han mener det er viktig og flott at klubbene går sammen om ikke å utnytte situasjonen for klubber som vil slite mer enn andre økonomisk. Han forteller imidlertid at han ikke er sikker på hvordan utenlandske klubber vil gjøre det inn mot spillere på det norske markedet.

Han trekker også frem en annen aktør som gjerne har en finger med i spillet når det gjelder spilleroverganger.

– Vi håper at agentene til spillerne tenker likt som klubbene, og ikke utnytter en situasjon hvor spillere kan bli fristet til et klubbskifte, sier styrelederen i Avaldsnes.

Innen tirsdag kveld var det allerede tre klubber i Toppserien som hadde måtte ta tak å permittere spillere.

Publisert: 18.03.20 kl. 10:08

