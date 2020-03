Ødegaard & Co. til finale for første gang på 32 år – sammenlignes med klubbens gylne generasjon

(Mirandes – Real Sociedad 0-1, 1–3 sammenlagt) For første gang siden 1988 kan Real Sociedad juble for finaleplass i Copa del Rey. Nå blir dagens La Real-spillere sammenlignet med klubbens gylne 1986/87-generasjon.

– Vi har muligheten til å ta en tittel, og det har vi ikke gjort på lenge. Det er stort, og det betyr mye for klubben, sier Mikel Oyarzabal i et VG+-sendt intervju.

I 1988, i forrige Copa del Rey-finale for Real Sociedad og ti år før Martin Ødegaard ble født, endte det med 0-1-tap mot Barcelona, Real Sociedads femte finaletap i turneringen.

Året før, i 1987, var smilene større blant baskerne.

Da endte det med seier og pokalløfting etter at Atlético Madrid ble slått etter straffer. Det var klubbens andre Copa del Rey-trofé gjennom tidene, det etter å ha vunnet turneringen for første gang da kalenderen viste år 1909.

111 år etter klubbens første store trofé – og 33 år etter det forrige – kan Real Sociedad kopiere bragden.

Den 18. april er det duket for finale i Sevilla, og nå sammenlignes denne årgangen, ledet an av Martin Ødegaard, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino og Alexander Isak, med andre store Real Sociedad-generasjoner.

I AS beskrives nåtidens Real Sociedad-generasjon som et cupgull unna å være på høyde med den i 1986/87, den som vant cupfinalen. På det laget finner vi spillere som Luis Arconada, Jesus Maria Zamora, Jose Mari Bakero og Roberto Lopez Ufarte, fire klubblegender som totalt har nærmere 2000 kamper for La Real.

I finalen den 18. april står enten basker-rival Athletic eller Granada på motsatt side. Returoppgjøret mellom dem spilles torsdag, og den kampen kan du se på VG+. Det første oppgjøret der endte 1–0 til Athletic.

– Ønsker du baskerderby eller kamp mot Granada?

– Nå skal vi hvile før kampen lørdag (mot Barcelona). Den som vinner torsdag, er best, og så skal vi forberede oss mot dem, er Oyarzabals diplomatiske svar.

I den avgjørende semifinalen for Real Sociedad, som også den ble sendt på VG+, hadde Martin Ødegaard & Co. 2–1 å gå på. I den første kampen ble nordmannen matchvinner:

Det baskiske La Liga-laget, som kjemper om Champions League-plass, måtte finne seg i å være storfavoritt mot Mirandes, som på sin side ligger som nummer elleve i Segunda (nivå to).

Mirandes har imidlertid vært toneangivende i cupen, slått ut lag som Villarreal, Sevilla og Celta Vigo, og spilte jevnt mot La Real på eget gress.

Det var ikke mange sjanser som ble skapt i den første omgangen, men da Mickael Malsa var oppe med hånden på innlegget fra Joseba Zaldua, hadde ikke dommeren noe annet valg enn å peke på krittmerket.

Fra 11 meter var Mikel Oyarzabal sikker, sikret 1–0 i det 41. minutt og også langt på vei finaleplassen.

GRATULERES: Målscorer Mikel Oyarzabal blir gratulert av Martin Ødegaard etter å ha scoret på straffe. Foto: VINCENT WEST / REUTERS

Nå var Mirandes avhengig av å holde nullen og å score to for å sikre ekstraomganger – og tre for å ta seg til finalen på bekostning av Real Sociedad.

Det ble for vanskelig for Segunda-laget, som riktignok ikke gjorde seg bort spillemessig, men som heller ikke klarte å score mål.

Det endte 0–1 onsdag kveld – og 1–3 sammenlagt. Real Sociedad er klare for finale.

PS: Lørdag venter nok en stor oppgave for Martin Ødegaard og Real Sociedad. Da venter kampen mot serietoer Barcelona på Camp Nou. Den katalanske giganten ledet La Liga frem til forrige helg, da Real Madrid ble for sterke i El Clásico.

Publisert: 04.03.20 kl. 22:52 Oppdatert: 04.03.20 kl. 23:40

