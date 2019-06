MATCHVINNER: Stina Blackstenius (nummer to fra venstre) scorer og scorer for de svenske jentene i VM. Foto: David Vincent / TT NYHETSBYRÅN

Sverige til VM-semifinalen: Senket endelig Tyskland

(Tyskland-Sverige 1–2) Sverige møter Nederland i VM-semifinalen om fire dager etter at Stina Blackstenius satte inn det matchvinnende målet tre minutter ut i andre omgang i kvartfinalen mot historisk sett suverene Tyskland.

– Taktisk sett meget godt gjennomført kamp av Sverige, konkluderte NRKs ekspertkommentator Carl Erik Torp etter den svenske seieren – som også sendte dem til OL i Tokyo neste år.

– Grattis, tjejer! Grymt jobbat, var Sverige-trener Peter Gerhardssons jubel-gratulasjon til spillerne sine i sekundene etter at triumfen var i havn.

Skulle Sverige makte å slå «overmakten» Tyskland nærmest i varmebølgens øye i Rennes i den sist spilte kvartfinalen, for så å kunne begynne å snakke om semifinalen i Lyon 3. juli?

Svenske medier hadde svaret klart før avspark. På bakgrunn av keeper Hedvig Lindahls full strekk-straffesparkredning i åttedelsfinalen, hadde de et psykologisk overtak. «På tide å gå videre» mente Aftonbladets profilerte kommentator Simon Bank, etter 11 kamper siden 1995 uten svensk seier – blant annet 1–2 i OL-finalen 2016 – mot den historisk sett tyske mesterskapsmaskinen: VM-gull, OL-gull og EM-gull.

Semifinalene i VM Tirsdag 2. juli: England-USA klokken 21.00 Onsdag 3. juli: Nederland-Sverige klokken 21.00 Vis mer vg-expand-down

Slå den, liksom? Ja, hvis Sverige la seg lavt og kompakt i forsvar. Og Kosovare Asllani (29) ble gitt anledninger til å trylle med scoring- og pasningsføttene. En siste fordel sett med svenske øyne, dukket opp da startoppstillingene ble kjent. Tysklands store stjerne, ungarsk fødte Dzsenifer Marozsán (27), var ikke i den.

Hennes lagkamerater var imidlertid best fra start. På den annen side skapte Sverige oppgjørets beste sjanse først. Sofia Jakobsson dro seg fri i lengderetningen og fikk ballen god posisjon for avslutning med venstre fot. Den ble litt for svak i avgjørende øyeblikk.

Fire minutter senere opptrådte Sverige for lite resolutt dypt inn på egen banehalvdel. Tyskland utnyttet det kjapt. Lina Magull vippet ballen litt opp i lufta ved krittmerket innenfor Sveriges sekstenmeter og klinket den i mål på volley i 16. spilleminutt.

Heldigvis for trener Peter Gerhardsson og hans utvalgte, var det Tysklands tur til å miste konsentrasjonen. En såkalt lang ball fra svensk forsvarsrekke falt ned i bena på Sofia Jakobsson, mellom to tyske forsvarsspillere. Denne gangen dro Jakobsson seg mot høyre, og avsluttet med høyre fot. Keeper Almuth Schult var nær ved å stoppe skuddet, men utligningen og Tysklands første baklengsmål i VM var et faktum.

Helt etter oppskriften til Gerhardsson, som uttalte seg slik før bataljen: «(...) isteden må vi prøve å skade dem (hurt them) ved hjelp av dype baller og mange løp mellom deres spillere for å skape sjanser, og så må vi være like effektive som mot Canada (åttedels finalen).»

Som en slags troll i ord, sto plutselig Stina Blackstenius alene foran Schult – med ballen i føttene – da andre omgang så vidt var i gang. Hennes andre mål i andre kamp på rad, etter å ha lidd av måltørke på landslaget det siste året – frem til nå, altså.

Nå var gode råd dyre for Tyskland, ubeseiret gjennom 2019 – frem til nå.

– Sverige har fryktelig god kontroll, kommenterte på NRKs ekspert Carl Erik Torp da det gjensto få minutter.

Tyskerne virket trege i hode og kropp.

17 år gamle Lena Oberdorf kunne og burde kanskje ha utlignet og sørget for ekstraomganger tre minutter før full tid. Men Blackstenius kunne lagt på til 3–1 umiddelbart etter det.

Dommeren la til seks minutter ut over ordinær spilletid. Tyskland la inn en spurt, men Sverige vant fortjent.

