Har med psykolog til VM: – Hun er verdens fineste søppelbøtte

NICE (VG) Psykolog Anne Marte Pensgaard (54) går ikke arbeidsledig under fotball-VM.

Pensgaard, som er professor i idrettspsykologi ved NIH og Olympiatoppen, er med det norske kvinnelandslaget i fotball i forbindelse med VM her i Frankrike.

– Anne Marte er verdens fineste søppelbøtte, sier en av «klientene», Guro Reiten. Hun benytter seg mye av psykologen.

– Det er slik at min egen «søppelbøtte» må tømmes av og til, og da går det til henne. Hun skjønner alt og ingenting er dumt. Du kommer inn til henne med ting du går og tenker på, så kommer du ut 10 kilo lettere, beskriver Reiten.

– Hun har sagt at det er helt greit for henne at vi kaller henne for en søppelbøtte. Det er deilig av og til å få tømt «toppetasjen» når vi er i et langt mesterskap og samlet veldig lenge, sier Isabell Herlovsen til VG.

Elise Thorsnes benytter psykologen flittig.

– Det er jo ingen ønskesituasjon å sitte mye på benken for en som er ganske rutinert. Hos henne får jeg blåst ut litt frustrasjon og får noen gode råd. Du kan bruke henne til det meste. Hun er en veldig viktig person å ha med seg. Hun er blid, snill og stiller alltid opp. Det er ikke alltid det passer å «blåse ut» alt til romvenninnen, fastslår Thorsnes.

Caroline Graham Hansen setter pris på muligheten til å «lufte hodet litt» når man er lenge på tur.

– Når man er nervøs og kjenner på presset så er det fint å ha en som kan hjelpe deg å rydde og lage strategier slik at man bruker mindre energi enn man må på unødvendige ting. Det handler om å spille fotball og prøve å nyte det. Vi er en gruppe og alle er individer, så det er viktig at hver enkelt blir tatt vare på også, mener «Caro».

Har gått foran

Ifølge idrettspsykologen har kvinnelandslaget i fotball faktisk vært en av foregangsidrettene på dette feltet. Anne Marte Pensgaard har vært med på flere mesterskap tidligere – det første allerede i 2000.

– Det å konkurrere i store mesterskap som VM, OL eller EM er krevende både fysisk og mentalt, og derfor vet vi at det kan være nyttig for landslag og utøvere å ha med en ressurs på idrettspsykologi som kan være både en ventil for frustrasjon, men også bidra med konstruktive innspill på det mentale plan. Det er den rollen jeg har når jeg er med laget her i Frankrike, og jeg har også vært med på de fleste samlingene laget har hatt siden januar 2018, sier Anne Marte Pensgaard.

